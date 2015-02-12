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  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
  • Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

Nutraukta gamyba

Saeco MoltioPuikus automatinis espreso aparatas

HD8869/09

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio
Pripažintas ir nusipelnęs pagarbos vartotojų tyrimų metu, „Moltio“ patenkina žmonių, kurie pageidauja tvirto, didelės talpos aparato, gaminančio pripažintos kokybės kavą, skonį.
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Pripažintas aparatas, paruošiantis nuostabios kokybės kavą

Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

  • 6 gėrimai

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • Titaninis

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Keraminiai malūnėliai pagamina 20 000 puodelių geriausios kavos

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

Mėgaukitės 6 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės 6 pasirenkamais gėrimais

Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas

Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas

Šis espreso aparatas automatiškai plauna savo kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos puodeliui suteikia puikų, šviežią skonį. Reguliarus nukalkinimas ilgina espreso aparato naudojimo laiką. Šis aparatas praneš, kai reikės nukalkinti. Ekrane bus rodomos žinutės, ką ir kada daryti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

12/02/2015

Česká republika

Česká republika

Káva je výborná

S kávovarem jsem velice spokojená, jenom mi chybí pořádný návod na obsluhu, protože ten co je dodávaný s kávovarem je tak trochu k ničemu :-(

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8869/09 Automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8869/09 Automatický kávovar

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