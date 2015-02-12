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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
6 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
Titaninis
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.
Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Šis espreso aparatas automatiškai plauna savo kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos puodeliui suteikia puikų, šviežią skonį. Reguliarus nukalkinimas ilgina espreso aparato naudojimo laiką. Šis aparatas praneš, kai reikės nukalkinti. Ekrane bus rodomos žinutės, ką ir kada daryti.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maruska
12/02/2015
Česká republika
Káva je výborná
S kávovarem jsem velice spokojená, jenom mi chybí pořádný návod na obsluhu, protože ten co je dodávaný s kávovarem je tak trochu k ničemu :-(
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8869/09 Automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Moltio HD8869/09 Automatický kávovar