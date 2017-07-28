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  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
  • Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų

Nutraukta gamyba

Saeco Xelsis EvoPuikus automatinis espreso aparatas

HD8954/09

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų
Naudodamas „Xelsis Evo“ kiekvienas šeimos narys gali mėgautis savo mėgstamu kavos receptu. Naudojant unikalią kelių naudotojų funkciją galima sukurti iki 6 naudotojų profilių ir kiekvienam profiliui asmeniškai sukurti iki 9 gėrimų.
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su visiškai automatiniu pieno indo valymu

Įvairūs gėrimai daugeliui naudotojų

  • Verda 8 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Nerūdijantis plienas

  • 8 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 8 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, būtina tinkamai sumalti pupeles skirtingiems kavos gėrimams. Galima rinktis iš aštuonių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

28/07/2017

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Saeco Xelsis Evo автомавтоматична кафемашина е с отлични качества за приготвяне на качествено и вкусно кафе за всяко домакинство.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина

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