HR1501/00
Galingas, kompaktiškas, paprastas!
Šis kompaktiškas ir lengvai naudojamas kapoklis yra idealus virtuvės pagalbininkas ruošiant naminius patiekalus. Galingas variklis leidžia kapoti ir smulkinti bet kokius ingredientus, todėl galite be vargo ruošti mėgstamus užtepus.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Greitas ir tobulas kapojimas su 450 W galios varikliu. Paruoškite bet kokį patiekalą akimirksniu.
Dėl „PowerChop“ technologijos, kuri optimaliai derina ašmenis, pjovimo kampą ir vidinį dubenį, galite vienodai kapoti minkštus ir kietus ingredientus.
Patinka gvakamolė ar esate didelis pesto gerbėjas? 1 l dubenyje galite paruošti bet ką.
Dėl dvigubo greičio funkcijos galite lengvai kapoti ingredientus. Norėdami gauti stambius gabaliukus, kelias sekundes naudokite pirmąjį greitį, o norėdami gauti smulkius gabaliukus – antrąjį greitį.
Kapokite viena ranka, nes gumos pagrindas užtikrina mūsų kapoklio stabilumą.
Nesijaudinkite dėl valymo. Dubuo ir ašmenys yra tinkami plauti indaplovėje.
Nuo svogūnų iki užtepų – šis kapoklis lengvai susmulkina visų rūšių ingredientus.
4 ašmenys yra specialiai suprojektuoti, kad supjaustytų bet ką, kad jūsų kapojimas būtų kuo greitesnis.
Galite lengvai namuose pasigaminti riešutų sviestą ir atrasti naujus, sveikesnius skonius. Galite netgi pasigaminti šokolado užtepą vaikams.
Bendrosios specifikacijos
Techniniai duomenys
Suderinamumas
Saugos funkcija
Svoris ir matmenys
Ilgaamžiškumas
Kilmės šalis
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.