    3000 serijos kapoklis Kapoklis

    HR1501/00

    Galingas, kompaktiškas, paprastas!

    Šis kompaktiškas ir lengvai naudojamas kapoklis yra idealus virtuvės pagalbininkas ruošiant naminius patiekalus. Galingas variklis leidžia kapoti ir smulkinti bet kokius ingredientus, todėl galite be vargo ruošti mėgstamus užtepus.

    3000 serijos kapoklis Kapoklis

    Galingas, kompaktiškas, paprastas!

    Maisto ruošimas dar niekada nebuvo toks paprastas.

    • Puikus kapojimas dėl „PowerChop“ technologijos
    • Greiti ir puikūs rezultatai su 450 W varikliu
    • Paruoškite mėgstamus užtepus ir padažus 1 l dubenyje
    • Kontroliuokite rezultatą naudodami 2 greičio nustatymus
    • Dubuo ir ašmenys yra tinkami plauti indaplovėje
    Galingas kapojimas jūsų rankose

    Greitas ir tobulas kapojimas su 450 W galios varikliu. Paruoškite bet kokį patiekalą akimirksniu.

    „PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

    Dėl „PowerChop“ technologijos, kuri optimaliai derina ašmenis, pjovimo kampą ir vidinį dubenį, galite vienodai kapoti minkštus ir kietus ingredientus.

    Paruoškite savo mėgstamus užtepus 1 l dubenyje.

    Patinka gvakamolė ar esate didelis pesto gerbėjas? 1 l dubenyje galite paruošti bet ką.

    Du greičiai, dvigubas tikslumas!

    Dėl dvigubo greičio funkcijos galite lengvai kapoti ingredientus. Norėdami gauti stambius gabaliukus, kelias sekundes naudokite pirmąjį greitį, o norėdami gauti smulkius gabaliukus – antrąjį greitį.

    Nebeslysta.

    Kapokite viena ranka, nes gumos pagrindas užtikrina mūsų kapoklio stabilumą.

    Lengva valyti

    Nesijaudinkite dėl valymo. Dubuo ir ašmenys yra tinkami plauti indaplovėje.

    Vienas įrankis, begalinės galimybės!

    Nuo svogūnų iki užtepų – šis kapoklis lengvai susmulkina visų rūšių ingredientus.

    Greitas kapojimas su mūsų 4 nerūdijančiojo plieno ašmenimis

    4 ašmenys yra specialiai suprojektuoti, kad supjaustytų bet ką, kad jūsų kapojimas būtų kuo greitesnis.

    Pasigaminkite savo riešutų sviestą nuo nulio.

    Galite lengvai namuose pasigaminti riešutų sviestą ir atrasti naujus, sveikesnius skonius. Galite netgi pasigaminti šokolado užtepą vaikams.

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Pagrindinė medžiaga
      Plastikas
      Pagalbinė medžiaga
      Plastikas
      Funkcijos
      Greitis 1 / 2
      Gaminio tipas
      Kapoklis
      Sertifikatai
      CB
      Krepšelio talpa
      „1L Max“
      Neslystančios kojelės
      Taip
      Laido ilgis
      > 1,2 m
      Technologija
      „PowerChop“ technologija
      Galima plauti indaplovėje
      Taip
      Talpos lygio indikatorius
      Taip
      Ąsočio medžiaga
      Plastikas
      Ašmenų medžiaga
      Nerūdijantysis plienas
      Apsisukimai per minutę (RPM)
      5000
      Be BPA
      Taip
      Pulsinis režimas
      Taip
      Nuimami ašmenys
      Taip
      Galimybė smulkinti ledą
      Taip
      Galimybė maišyti karštus ingredientus
      <60, bet nerekomenduojama
      Triukšmo lygis (įprastu režimu)
      <80 dB
      Garantija
      2 metai
      Suderinama su sausu maistu
      Taip

    • Techniniai duomenys

      Maitinimas
      450 W
      Įtampa
      220–240 V
      Dažnis
      50-60 Hz
      Kiekis pakuotėje
      1 vnt. vienoje F-dėžutėje

    • Suderinamumas

      Pridedami priedai 1
      „S-blade“

    • Saugos funkcija

      Saugos pažymėjimas
      CB
      Automatinis ašmenų sustabdymas
      <1,5 s pagal saugos standartą

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio ilgis
      141 mm
      Gaminio plotis
      141 mm
      Gaminio aukštis
      258 mm
      Gaminio svoris
      1056 g
      Pakuotės ilgis
      145 mm
      Pakuotės plotis
      145 mm
      Pakuotės aukštis
      275 mm
      Pakuotės svoris
      1282 g

    • Ilgaamžiškumas

      Naudotojo vadovas
      DFU

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinija

