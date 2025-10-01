Paieškos terminai

    5000 serijos kapoklis Kapoklis

    HR1507/00

    Jūsų virtuvės pagalbininkas.

    Mūsų hibridinis kapoklis yra idealus virtuvės įrankis naminiams patiekalams ruošti. Smulkinkite, pjaustykite, plėšykite, kad galėtumėte paruošti sudėtingiausius patiekalus. Taip pat galite lengvai tarkuoti sūrį, plakti grietinėlę ar nulupinėti česnaką.

    5000 serijos kapoklis Kapoklis

    Jūsų virtuvės pagalbininkas.

    Gaminkite maistą su mūsų „šeši viename“ hibridiniu kapokliu.

    • Puikus kapojimas dėl „PowerChop“ technologijos
    • Gaminkite bet kokius patiekalus su mūsų „šeši viename“ hibridiniu kapokliu
    • Greiti ir puikūs rezultatai su 650 W varikliu
    • Gaminkite mėgstamus padažus 2 l stikliniame inde
    • Indas ir priedai yra tinkami plauti indaplovėje.
    Pasinaudokite galingu kapojimu.

    Pasinaudokite galingu kapojimu.

    Greitas ir tobulas kapojimas su 650 W galios varikliu. Paruoškite skanius patiekalus akimirksniu.

    „PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

    „PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

    Dėl „PowerChop“ technologijos, kuri optimaliai derina ašmenis, pjovimo kampą ir vidinį dubenį, galite vienodai kapoti minkštus ir kietus ingredientus.

    Paruoškite šeimos maistą naudodami 2 l stiklinį indą

    Paruoškite šeimos maistą naudodami 2 l stiklinį indą

    Reikia paruošti daugiau porcijų šeimai? 2 l stikliniame inde galite paruošti padažus, užtepus, salotas ir riešutų sviestą.

    Keturi greičio nustatymai užtikrina absoliutų tikslumą!

    Keturi greičio nustatymai užtikrina absoliutų tikslumą!

    Dėl keturių greičio nustatymų galite paruošti bet kokį norimą patiekalą. Padažų ir užtepų su gabaliukais gamybai naudokite mažesnius greičius, o jei norite, kad jie būtų visiškai glotnūs, naudokite didžiausius greičius.

    Nebeslysta.

    Nebeslysta.

    Kapokite be jokių rūpesčių, nes gumos pagrindas užtikrina mūsų hibridinio kapoklio stabilumą.

    Lengva valyti

    Lengva valyti

    Nesijaudinkite dėl valymo. Dubuo, ašmenys ir diskai yra tinkami plauti indaplovėje.

    Vienas įrankis, begalinės galimybės!

    Vienas įrankis, begalinės galimybės!

    Nuo užtepų iki salotų – šis kapoklis lengvai susidoroja su visų rūšių ingredientais. Galite pjaustyti vaisius ar daržoves, smulkinti sūrį ar šokoladą ir, žinoma, kapoti kiečiausius ingredientus, pavyzdžiui, riešutus ir mėsą.

    Pasigaminkite savo riešutų sviestą nuo nulio.

    Pasigaminkite savo riešutų sviestą nuo nulio.

    Galite lengvai namuose pasigaminti riešutų sviestą ir atrasti naujus, sveikesnius skonius. Galite netgi pasigaminti šokolado užtepą vaikams.

    Greitas kapojimas su mūsų 4 nerūdijančiojo plieno ašmenimis

    Greitas kapojimas su mūsų 4 nerūdijančiojo plieno ašmenimis

    Lazerinio pjovimo tikslumo ašmenys yra specialiai suprojektuoti, kad supjaustytų bet ką, kad jūsų pjaustymo darbas būtų kuo greitesnis.

    Lengvai supjaustykite daržoves be vargo

    Lengvai supjaustykite daržoves be vargo

    Paruoškite patiekalus ar salotas be vargo naudodami mūsų pjaustymo diską, kuris užtikrina greitus ir tolygius rezultatus.

    Lengvai smulkinkite daržoves ar sūrį

    Lengvai smulkinkite daržoves ar sūrį

    Naudodami mūsų smulkinimo diską, susmulkinkite sūrį, kad pagardintumėte patiekalus, arba daržoves, kad paruoštumėte sveiką salotą.

    Česnako lupiklis greitesniam maisto ruošimui

    Česnako lupiklis greitesniam maisto ruošimui

    Reikia paruošti patiekalą su daug česnako skiltelių? Tiesiog pritvirtinkite česnako lupiklį ir įdėkite česnako skilteles. Gausite nuluptas skilteles ir švarias rankas.

    Sutarkuokite sūrį bet kokiam patiekalui

    Sutarkuokite sūrį bet kokiam patiekalui

    Naudodami mūsų granuliavimo diską, galite lengvai sutarkuoti sūrį arba paruošti bulvių košę bet kokiam receptui.

    Plakta grietinėlė jūsų desertams

    Plakta grietinėlė jūsų desertams

    Naudodami plakimo diską, galite lengvai paruošti plaktą grietinėlę arba išplakti kiaušinių baltymus.

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Pagrindinė medžiaga
      Plastikas
      Pagalbinė medžiaga
      Plastikas / nerūdijantysis plienas
      Funkcijos
      Greitis 1 / 2 / 3 /4
      Gaminio tipas
      Hibridinis kapoklis
      Sertifikatai
      CB
      Krepšelio talpa
      2 l maks.
      Neslystančios kojelės
      Taip
      Laido ilgis
      > 1,2 m
      Technologija
      „PowerChop“ technologija
      Integruotas įjungimo / išjungimo jungiklis
      Įjungimo / išjungimo mygtukas
      Galima plauti indaplovėje
      Taip
      Talpos lygio indikatorius
      Taip
      Ąsočio medžiaga
      Plastikas / stiklas
      Ašmenų medžiaga
      Nerūdijantysis plienas
      Apsisukimai per minutę (RPM)
      5000
      Be BPA
      Taip
      Pulsinis režimas
      Taip
      Nuimami ašmenys
      Taip
      Galimybė smulkinti ledą
      Taip
      Galimybė maišyti karštus ingredientus
      <60, bet nerekomenduojama
      Triukšmo lygis (įprastu režimu)
      <80 dB
      Garantija
      2 metai
      Suderinama su sausu maistu
      Taip

    • Techniniai duomenys

      Maitinimas
      450 W
      Įtampa
      220–240 V
      Dažnis
      50-60 Hz
      Kiekis pakuotėje
      1 vnt. vienoje F-dėžutėje

    • Suderinamumas

      Pridedami priedai 1
      S- ašmenys (SKU4/5)
      Pridedami priedai 2
      Pjaustymo diskas (SKU4/5)
      Pridedami priedai 3
      Plėšimo diskas (SKU4/5)
      Susiję priedai 1
      Granuliavimo diskas (SKU4/5)
      Susiję priedai 2
      Česnako lupiklis (SKU5)
      Susiję priedai 3
      Plakimo diskas (SKU5)

    • Saugos funkcija

      Saugos pažymėjimas
      CB
      Automatinis ašmenų sustabdymas
      <1,5 s pagal saugos standartą

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio ilgis
      221,4 mm
      Gaminio plotis
      183,7 mm
      Gaminio aukštis
      317,9 mm
      Gaminio svoris
      1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
      Pakuotės ilgis
      367 mm
      Pakuotės plotis
      257 mm
      Pakuotės aukštis
      240 mm
      Pakuotės svoris
      2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

    • Ilgaamžiškumas

      Naudotojo vadovas
      DFU

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinija

