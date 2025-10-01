HR1507/00
Jūsų virtuvės pagalbininkas.
Mūsų hibridinis kapoklis yra idealus virtuvės įrankis naminiams patiekalams ruošti. Smulkinkite, pjaustykite, plėšykite, kad galėtumėte paruošti sudėtingiausius patiekalus. Taip pat galite lengvai tarkuoti sūrį, plakti grietinėlę ar nulupinėti česnaką.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Greitas ir tobulas kapojimas su 650 W galios varikliu. Paruoškite skanius patiekalus akimirksniu.
Dėl „PowerChop“ technologijos, kuri optimaliai derina ašmenis, pjovimo kampą ir vidinį dubenį, galite vienodai kapoti minkštus ir kietus ingredientus.
Reikia paruošti daugiau porcijų šeimai? 2 l stikliniame inde galite paruošti padažus, užtepus, salotas ir riešutų sviestą.
Dėl keturių greičio nustatymų galite paruošti bet kokį norimą patiekalą. Padažų ir užtepų su gabaliukais gamybai naudokite mažesnius greičius, o jei norite, kad jie būtų visiškai glotnūs, naudokite didžiausius greičius.
Kapokite be jokių rūpesčių, nes gumos pagrindas užtikrina mūsų hibridinio kapoklio stabilumą.
Nesijaudinkite dėl valymo. Dubuo, ašmenys ir diskai yra tinkami plauti indaplovėje.
Nuo užtepų iki salotų – šis kapoklis lengvai susidoroja su visų rūšių ingredientais. Galite pjaustyti vaisius ar daržoves, smulkinti sūrį ar šokoladą ir, žinoma, kapoti kiečiausius ingredientus, pavyzdžiui, riešutus ir mėsą.
Galite lengvai namuose pasigaminti riešutų sviestą ir atrasti naujus, sveikesnius skonius. Galite netgi pasigaminti šokolado užtepą vaikams.
Lazerinio pjovimo tikslumo ašmenys yra specialiai suprojektuoti, kad supjaustytų bet ką, kad jūsų pjaustymo darbas būtų kuo greitesnis.
Paruoškite patiekalus ar salotas be vargo naudodami mūsų pjaustymo diską, kuris užtikrina greitus ir tolygius rezultatus.
Naudodami mūsų smulkinimo diską, susmulkinkite sūrį, kad pagardintumėte patiekalus, arba daržoves, kad paruoštumėte sveiką salotą.
Reikia paruošti patiekalą su daug česnako skiltelių? Tiesiog pritvirtinkite česnako lupiklį ir įdėkite česnako skilteles. Gausite nuluptas skilteles ir švarias rankas.
Naudodami mūsų granuliavimo diską, galite lengvai sutarkuoti sūrį arba paruošti bulvių košę bet kokiam receptui.
Naudodami plakimo diską, galite lengvai paruošti plaktą grietinėlę arba išplakti kiaušinių baltymus.
Bendrosios specifikacijos
Techniniai duomenys
Suderinamumas
Saugos funkcija
Svoris ir matmenys
Ilgaamžiškumas
Kilmės šalis
