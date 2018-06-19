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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
100 % privatus ryšys
Naktinė lemputė ir lopšinės
Dvikrypčio ryšio funkcija
Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys prietaisai pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.
Aiškiai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.
Esant įjungtam unikaliam režimui „Smart ECO“ automatiškai mažinama perdavimo galia ir ilgėja akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kuo arčiau kūdikio esate, tuo mažiau energijos reikia puikiam ryšiui palaikyti (neveikia JAV ir Kanadoje).
4.9
iš 5
34
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Anna137
19/06/2018
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
wowela83
19/06/2018
Polska
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
eMeS11
23/12/2017
Polska
Same przydatne funkcje
Urządzenie proste i przyjemne w obsłudze, jak do tej pory niezawodne.Głos dziecka przekazywany przez urządzenie czysty i zrozumiały. Funkcje zdalnego uruchamiania kołysanek, odczyt temperatury w pomieszczeniu dziecka oraz możliwość komunikowania się z dzieckiem świetne. Funkcja lampki nocnej dość symboliczna, mogłoby być troszkę silniejsze światło.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.