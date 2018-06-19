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  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Audio MonitorsDECT kūdikių stebėjimo įrenginys

SCD560/00

4.9
| (34) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
Mūsų nauju kūdikių stebėjimo įrenginiu DECT SCD560/00 užtikrinama visiška ramybė. Suteikiamas patikimiausias ryšys, labai švarus garsas, temperatūros valdymo sistema, raminanti nakties lemputė ir lopšinė jums ir jūsų kūdikiui.
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Daugiau komforto jums ir jūsų kūdikiui

Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

  • 100 % privatus ryšys

  • Naktinė lemputė ir lopšinės

  • Dvikrypčio ryšio funkcija

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys prietaisai pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.

DECT technologija – itin aiškus garsas

DECT technologija – itin aiškus garsas

Aiškiai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.

Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas

Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas

Esant įjungtam unikaliam režimui „Smart ECO“ automatiškai mažinama perdavimo galia ir ilgėja akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kuo arčiau kūdikio esate, tuo mažiau energijos reikia puikiam ryšiui palaikyti (neveikia JAV ir Kanadoje).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

34

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

19/06/2018

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!

Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

19/06/2018

Polska

Polska

Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!

Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

23/12/2017

Polska

Polska

Same przydatne funkcje

Urządzenie proste i przyjemne w obsłudze, jak do tej pory niezawodne.Głos dziecka przekazywany przez urządzenie czysty i zrozumiały. Funkcje zdalnego uruchamiania kołysanek, odczyt temperatury w pomieszczeniu dziecka oraz możliwość komunikowania się z dzieckiem świetne. Funkcja lampki nocnej dość symboliczna, mogłoby być troszkę silniejsze światło.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.