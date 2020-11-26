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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
100 % privatus ryšys
Naktinė lemputė ir lopšinės
Dvikrypčio ryšio funkcija
Vibracijos signalas
Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.
Aiškiai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.
Esant įjungtam unikaliam režimui „Smart ECO“ automatiškai mažinama perdavimo galia ir ilgėja akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kuo arčiau kūdikio esate, tuo mažiau energijos reikia puikiam ryšiui palaikyti (neveikia JAV ir Kanadoje).
5.0
iš 5
21
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Argumentai prieš
žádná
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Anouk0071
27/05/2020
Česká republika
Spolehlivá chůvička
Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.
Argumentai už
Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
tom4lbrecht
19/05/2020
Česká republika
Velká porce funkcí, které skutečně využijete
Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).
Argumentai už
Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.