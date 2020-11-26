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  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
  • Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent Audio MonitorsDECT kūdikių stebėjimo įrenginys

SCD570/00

5
| (21) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu
Mūsų nauju kūdikių stebėjimo įrenginiu DECT SCD570/00 užtikrinamas modernus stebėjimas. Suteikiamas patikimiausias ryšys, labai švarus garsas, temperatūros jutiklis, raminanti nakties lemputė ir lopšinė jums ir jūsų kūdikiui.
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Moderni stebėjimo sistema jums ir jūsų kūdikiui

Patikimiausias ryšys su jūsų kūdikiu

  • 100 % privatus ryšys

  • Naktinė lemputė ir lopšinės

  • Dvikrypčio ryšio funkcija

  • Vibracijos signalas

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

DECT technologija užtikrina, kad įrenginys veiktų be trukdžių ir 100 % privačiai

Naudojant DECT technologiją užtikrinama, kad prietaisai veiktų be trukdžių, kuriuos gali sukelti kiti bangas skleidžiantys gaminiai, pvz., kiti kūdikių stebėjimo prietaisai, belaidžiai ir mobilieji telefonai. Įdiegta duomenų šifravimo funkcija, todėl ryšys yra saugus ir privatus, o jūs galite būti tikri, kad kūdikį girdite tik jūs.

DECT technologija – itin aiškus garsas

DECT technologija – itin aiškus garsas

Aiškiai išgirskite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Dėl DECT (skaitmeninės pagerintos belaidės telekomunikacijos) technologijos garsas yra aukštos kokybės, itin aiškus ir švarus, todėl savo kūdikį girdėsite visada.

Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas

Energijos taupymas, „Smart ECO“ režimas

Esant įjungtam unikaliam režimui „Smart ECO“ automatiškai mažinama perdavimo galia ir ilgėja akumuliatoriaus naudojimo laikas. Kuo arčiau kūdikio esate, tuo mažiau energijos reikia puikiam ryšiui palaikyti (neveikia JAV ir Kanadoje).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

21

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Argumentai prieš

žádná

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Spolehlivá chůvička

Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.

Argumentai už

Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Velká porce funkcí, které skutečně využijete

Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).

Argumentai už

Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Kūdikių stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas priklauso nuo aplinkos ir veiksnių, keliančių trikdžius.