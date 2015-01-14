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  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu
  • Būtinas ryšys su kūdikiu

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventSkaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

SCD603/00

3.6
| (7) Atsiliepimai
Būtinas ryšys su kūdikiu
SCD603 užtikrina jums patikimą ryšį su kūdikiu bet kuriuo metu. Be puikios garso kokybės, dabar galite matyti kūdikį ir dieną, ir naktį. Veikiantis iki 150 m atstumu, šis stebėjimo prietaisas yra nešiojamas ir lengvai naudojamas.
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Matykite ir girdėkite savo kūdikį iš bet kurios namų vietos

Būtinas ryšys su kūdikiu

  • 2,4 in spalvotas ekranas

Atsarginio akumuliatoriaus funkcija nutrūkus maitinimui

Kūdikio įrenginyje įdiegta atsarginio akumuliatoriaus funkcija, todėl, net dingus maitinimui, ryšys išliks.

Savo kūdikį girdėsite aiškiai

Didelės raiškos 2,4 in spalvotas ekranas

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.6

iš 5

7

Atsiliepimai

4
2

14/01/2015

Eesti

Eesti

super toode, kerge kasutada.

Ei kujutaks enam ettegi ilma selleta olemist. Väga suurepärane abivahend.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD603/00 Digitaalne videomonitor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD603/00 Digitaalne videomonitor

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 