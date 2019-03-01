Paieškos terminai

    Philips Avent Žindukas „Natural“

    SCF042/27

    Mūsų itin minkštas, lankstus, spiralinio dizaino žindukas yra panašesnis į krūtį. Žindukas natūraliai apžiojamas dėl patogių žiedlapių ir natūralios formos, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.

    Itin minkštas ir lankstus žindukas

    • 2 vnt.
    • Lėta tėkmė
    • 1 mėn. ir daugiau
    Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

    Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.

    Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.

    Dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad oras nepatektų į kūdikio pilvuką, sumažėtų diegliai ir diskomfortas.

    „Philips Avent Natural“ asortimente yra skirtingo minkštumo ir didėjančios tėkmės žindukų, tinkančių kiekvienam kūdikio raidos etapui.

    Techninės savybės

    • Medžiaga

      Čiulptukas
      • Silikoninis
      • Be BPA*

    • Kas pridedama

      Itin minkštas, lėtos tėkmės čiulptukas
      2  vnt.

    • Funkcijos

      Dieglius mažinantis vožtuvas
      Taip
      Žindymas
      • Natūralus žindymas
      • Lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko
      Čiulptukas
      Unikalūs, patogūs žiedlapiai, itin minkštas ir lankstus čiulptukas

    • Vystymosi etapai

      Etapas
      1 mėn. ir daugiau

    • 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

