SCF042/27
Lengva derinti maitinant krūtimi
Mūsų itin minkštas, lankstus, spiralinio dizaino žindukas yra panašesnis į krūtį. Žindukas natūraliai apžiojamas dėl patogių žiedlapių ir natūralios formos, todėl lengva derinti maitinimą krūtimi ir iš buteliuko.Peržiūrėti visus privalumus
Deja, šis produktas jau nebėra
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Platus krūties formos žindukas skatina natūralų maitinimą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žinduko tekstūra itin minkšta, jis sukurtas taip, kad imituotų krūtį.
Lankstus, spiralinis dizainas suderintas su mūsų unikaliais, patogiais žiedlapiais, kad žindukas būtų lankstus ir nesubliūkštų, o maitinimas būtų natūralesnis.
Dieglius mažinantis vožtuvas sukurtas taip, kad oras nepatektų į kūdikio pilvuką, sumažėtų diegliai ir diskomfortas.
„Philips Avent Natural“ asortimente yra skirtingo minkštumo ir didėjančios tėkmės žindukų, tinkančių kiekvienam kūdikio raidos etapui.
Medžiaga
Kas pridedama
Funkcijos
Vystymosi etapai
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.