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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Būtinam komfortui
0–6 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*
4.9
iš 5
126
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Sylviskum
26/11/2020
Polska
Najlepsze smoczki dla każdego maluszka - polecam.
Serdecznie polecam smoczki marki Philips Avent. Jestem im wierna od lat. Syn ma już 7 lat i na nich wyrósł. Nie zaszkodziły nam w żadnym stopniu jeśli chodzi o wymowę i kwestie logopedyczne. Smoczki są ortodontyczne i bezpieczne. W odpowiednim czasie udało nam się z nimi bezboleśnie pożegnać. Aktualnie nadal jestem wierna marce, razem z moją malutką córeczką testujemy tym razem szatę kolorystyczną dla dziewczynek. Poza tym, że są znaną, bezpieczną i zaufaną marką również pięknie wyglądają! Na pewno każdy znajdzie coś dla swojego dziecka.
Argumentai už
bezpieczny, ortodontyczny, duży wybór kolorystyczny, łatwość z dostępem w wielu sklepach
Argumentai prieš
brak wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF172/50 Smoczek z serii Classic +
MartakIga
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Aneta1984
14/04/2016
Polska
Super
Nasza córka nie miała problemu z ssaniem tych smoczków. Bardzo ładnie się prezentują i są łatwe w utrzymaniu czystości. POLECAM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF182/23 Smoczek z serii Classic +
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2014 m. metų gamintojas