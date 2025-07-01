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„Philips“ Avent Klasikinis čiulptukas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
SCF169/44
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Visi (7)
Kodėl „Avent“ antgaliai ir žindukai gaminami iš silikono, o ne iš latekso?
Kiek laiko galima naudoti „Philips Avent“ čiulptuką?
Kaip pašalinti vandenį iš „Philips Avent“ žinduko?
Ar svarbu laikytis „Philips Avent“ amžiaus rekomendacijų?
Kaip patikrinti „Philips Avent“ žinduko saugumą?
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
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