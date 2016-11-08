30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Čiulpimas ir oro teikiamas komfortas
0–6 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Odai reikia kvėpuoti, ypatingai mažylio odai. Mūsų skydelyje yra 6 skylutės orui, per kurias patenka papildomas oro srautas, ir dėl to mažiau dirginama oda.
Kūdikiai žino, kas jiems patinka! Klausėme mamų, kokia yra jų mažylių reakcija į „Philips Avent“ čiulptukus, ir 9 iš 10 kūdikių priima mūsų čiulptukus.*
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
4.9
iš 5
33
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
milen88
08/11/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku
Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
moniczka2589
25/04/2016
Polska
Avent i kropka.
Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
ElaL
02/10/2015
Polska
Dobry smoczek
Dobry smoczek, skutecznie uspokaja mojego maluszka, ale dziecko nie uzależniło się od niego.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1
Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites
Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais
Išbandyta internetu su 100 mamų, JK 2012 m.
2014 m. metų gamintojas