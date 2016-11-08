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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Čiulpimas ir oro teikiamas komfortas
6–18 mėn.
Ortodontiniai be BPA
2 vnt.
Odai reikia kvėpuoti, ypatingai mažylio odai. Mūsų skydelyje yra 6 skylutės orui, per kurias patenka papildomas oro srautas, ir dėl to mažiau dirginama oda.
Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.
Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*
4.9
iš 5
33
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
milen88
08/11/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku
Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
moniczka2589
25/04/2016
Polska
Avent i kropka.
Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
ElaL
02/10/2015
Polska
Dobry smoczek
Dobry smoczek, skutecznie uspokaja mojego maluszka, ale dziecko nie uzależniło się od niego.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow
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