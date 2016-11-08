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  • Pamaloninkite jautrią odą oru
  • Pamaloninkite jautrią odą oru
  • Pamaloninkite jautrią odą oru
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Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Freeflow“ čiulptukai

SCF178/27

4.9
| (33) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Pamaloninkite jautrią odą oru
Leiskite savo mažylio odai kvėpuoti su „Philips Avent Freeflow“ čiulptuku. Lenktame skydelyje yra 6 skylutės orui, per kurias patenka papildomas oro srautas, ir dėl to mažiau dirginama oda. Mūsų ortodontinis išardomas čiulptukas yra pritaikytas natūraliai kūdikio burnos raidai.
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prekinį ženklą rekomenduoja mamos visame pasaulyje1

Oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Pamaloninkite jautrią odą oru

  • Čiulpimas ir oro teikiamas komfortas

  • 6–18 mėn.

  • Ortodontiniai be BPA

  • 2 vnt.

Kūdikio oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Kūdikio oda kvėpuoja dėl papildomų skylučių orui

Odai reikia kvėpuoti, ypatingai mažylio odai. Mūsų skydelyje yra 6 skylutės orui, per kurias patenka papildomas oro srautas, ir dėl to mažiau dirginama oda.

Skirtas natūraliai burnos raidai

Skirtas natūraliai burnos raidai

Mūsų lankstus, silikoninis čiulptukas yra simetriškos formos ir, kūdikiui augant, prisitaiko prie jo gomurio, dantų ir dantenų.

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Pagaminta mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK

Galite būti tikri, kad jūsų mažylio patogumu gerai pasirūpinta. Šis čiulptukas pagamintas mūsų apdovanojimus laiminčioje gamykloje JK.*

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

33

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

08/11/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku

Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow

25/04/2016

Polska

Polska

Avent i kropka.

Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow

02/10/2015

Polska

Polska

Dobry smoczek

Dobry smoczek, skutecznie uspokaja mojego maluszka, ale dziecko nie uzależniło się od niego.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF178/13 Smoczki Freeflow

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atlikta internetine pasitenkinimo apklausa, kurioje dalyvavo 8139 motinų ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Pasaulinis čiulptukų prekių ženklas nr. 1

  2. Dėl higienos keiskite čiulptukus panaudoję 4 savaites

  3. Mūsų asortimentas skirtas mamos ir kūdikiams visais jų raidos etapais

  4. 2014 m. metų gamintojas