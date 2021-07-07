SCF263/61
Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio
Natūralaus lavinimo rinkinys palengvina kūdikiui pirmą kartą gerti iš buteliuko. Patogios rankenos padeda kūdikiui laikyti buteliuką pačiam, geriant iš pažįstamo žinduko.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Trainer handles help your toddler to hold the cup and drink independently. These handles are shaped for little hands to grab easily and they are rubberized for a non-slip grip.
The Natural Response Nipple works with your baby's natural feeding rhythm, making it easy to combine breast feeding and bottle feeding. The nipple has a unique opening which only releases milk when the baby actively drinks. So when they pause to swallow and breathe, the milk pauses too.
The wide, soft and flexible nipple is designed to mimic the shape and feel of a breast, helping baby to latch on and feed comfortably.
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
Anti-colic valve is designed to keep air away from baby's tummy during feeding, to help reduce colic and discomfort.
The nipple opening is designed to release milk only when the baby is feeding. So you can confidently avoid milk loss whether at home or on the go.
Kiekvienas kūdikis žindomas skirtingai ir vystosi savo tempu. Sukūrėme įvairaus srauto asortimentą, kad galėtumėte rasti geriausią jūsų kūdikiui ir individualizuoti savo buteliuką. Visi natūralaus atsako speneliai pagaminti iš minkšto silikono.
Perėjome prie srauto valdymo sistemos, pagrįstos tempu. Pradėkite nuo su buteliuku tiekiamo žinduko. Išbandykite mažesnį srautą, jei pienas išteka iš kūdikio burnos arba kūdikis gurkšnoja. Išbandykite didesnį srautą, jei kūdikis, užuot gėręs, žaidžia su žinduku arba atrodo suirzęs. Kai atliksime šį atnaujinimą, galite gauti bet kurio stiliaus pakuotę.
Mix and match our breast pump, bottle and cup parts, and create the product that works for you, when you need it.
The Philips Avent Natural bottles and nipples are made of BPA free* material.
Mūsų nauji natūralaus atsako kūdikių buteliukai skiriasi nuo laisvo srauto kūdikių buteliukų. Kaip ir maitinant krūtimi, gali prireikti kelių bandymų. Tai visiškai natūralu.
Medžiaga
Kas pridedama
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.