Paieškos terminai

  • Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio

    Philips Avent Natural Response Mokomasis puodelis

    SCF263/61

    Bendras vertinimas / 5
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio

    Natūralaus lavinimo rinkinys palengvina kūdikiui pirmą kartą gerti iš buteliuko. Patogios rankenos padeda kūdikiui laikyti buteliuką pačiam, geriant iš pažįstamo žinduko.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Philips Avent Natural Response Mokomasis puodelis

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus Mokomieji puodeliai

    Padėkite mažyliui pradėti gerti iš puodelio

    • 1 puodelis
    • 5 oz / 150 ml
    • 6 m+
    Soft touch trainer handles for little hands

    Soft touch trainer handles for little hands

    Trainer handles help your toddler to hold the cup and drink independently. These handles are shaped for little hands to grab easily and they are rubberized for a non-slip grip.

    Nipple releases milk when baby actively drinks

    Nipple releases milk when baby actively drinks

    The Natural Response Nipple works with your baby's natural feeding rhythm, making it easy to combine breast feeding and bottle feeding. The nipple has a unique opening which only releases milk when the baby actively drinks. So when they pause to swallow and breathe, the milk pauses too.

    Natural latch on with breast-shaped nipple

    Natural latch on with breast-shaped nipple

    The wide, soft and flexible nipple is designed to mimic the shape and feel of a breast, helping baby to latch on and feed comfortably.

    Tinkamo srauto žindukas

    Tinkamo srauto žindukas

    Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

    Designed to reduce colic and discomfort

    Designed to reduce colic and discomfort

    Anti-colic valve is designed to keep air away from baby's tummy during feeding, to help reduce colic and discomfort.

    No-drip nipple design prevents spills and lost milk

    No-drip nipple design prevents spills and lost milk

    The nipple opening is designed to release milk only when the baby is feeding. So you can confidently avoid milk loss whether at home or on the go.

    Pasirinkite jūsų kūdikiui tinkančio srauto čiulptuką

    Pasirinkite jūsų kūdikiui tinkančio srauto čiulptuką

    Kiekvienas kūdikis žindomas skirtingai ir vystosi savo tempu. Sukūrėme įvairaus srauto asortimentą, kad galėtumėte rasti geriausią jūsų kūdikiui ir individualizuoti savo buteliuką. Visi natūralaus atsako speneliai pagaminti iš minkšto silikono.

    Tie patys produktai, naujas valdymas

    Tie patys produktai, naujas valdymas

    Perėjome prie srauto valdymo sistemos, pagrįstos tempu. Pradėkite nuo su buteliuku tiekiamo žinduko. Išbandykite mažesnį srautą, jei pienas išteka iš kūdikio burnos arba kūdikis gurkšnoja. Išbandykite didesnį srautą, jei kūdikis, užuot gėręs, žaidžia su žinduku arba atrodo suirzęs. Kai atliksime šį atnaujinimą, galite gauti bet kurio stiliaus pakuotę.

    Compatible across the Philips Avent range

    Compatible across the Philips Avent range

    Mix and match our breast pump, bottle and cup parts, and create the product that works for you, when you need it.

    Natural Response Nipples and Bottles are BPA free*

    Natural Response Nipples and Bottles are BPA free*

    The Philips Avent Natural bottles and nipples are made of BPA free* material.

    Palaukite, kol kūdikis prisitaikys

    Palaukite, kol kūdikis prisitaikys

    Mūsų nauji natūralaus atsako kūdikių buteliukai skiriasi nuo laisvo srauto kūdikių buteliukų. Kaip ir maitinant krūtimi, gali prireikti kelių bandymų. Tai visiškai natūralu.

    Techninės savybės

    • Medžiaga

      čiulptukas
      • Silikoninis
      • Be BPA*
      Mokomasis puodelis
      • Polipropilenas
      • Be BPA*

    • Kas pridedama

      Mokomasis puodelis
      1  vnt.
      Greito tiekimo čiulptukas
      1 vnt.
    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    • 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.