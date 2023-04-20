SCF297/05
Sterilizavimas keliaujant
„Philips AVENT“ mikrobangų krosnelės garų sterilizatoriaus maišeliai yra greitas, paprastas ir veiksmingas būdas užtikrinti, kad visada turėtumėte sterilius kūdikių buteliukus ir gaminius, kad ir kur būtumėte. Kiekvienas maišelis skirtas buteliukams sterilizuoti mikrobangų krosnelėje vos per 90 sekundžių.Peržiūrėti visus privalumus
Kiekvienas daugkartinio naudojimo mikrobangų krosnelės garų sterilizatoriaus maišelis gali būti naudojamas buteliukams, pientraukiams ir kitiems kūdikiams skirtiems gaminiams sterilizuoti vos per 90 sekundžių*
Įrodyta, kad kiekvienas mikrobangų krosnelės garų sterilizatoriaus maišelis sunaikina 99,9 % mikrobų ir bakterijų.
Ant kiekvieno maišelio yra žymimasis langelis. Varnele pažymėdami žymimąjį langelį jūs galite greitai ir lengvai sekti, kiek kartų buvo naudotas kiekvienas maišelis.
Kiekvienas maišelis turi saugiąją zoną. Tai yra pažymėta zona ant maišelio, už kurios jį galima saugiai paimti tiesiai iš mikrobangų krosnelės.
Kiekvienoje mikrobangų krosnelės garų sterilizatoriaus maišelių yra po penkis atskirus maišelius, kiekvieną jų galima naudoti iki 20 kartų. Tai reiškia, kad galėsite iki 100 kartų sterilizuoti kūdikio buteliukus, pientraukius ar kitus priedus naudodamiesi vos viena mažmenine pakuote.
