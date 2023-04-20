Paieškos terminai

    Philips Avent Mikrobangų krosnelės sterilizatoriaus maišeliai

    SCF297/05

    Sterilizavimas keliaujant

    „Philips AVENT“ mikrobangų krosnelės garų sterilizatoriaus maišeliai yra greitas, paprastas ir veiksmingas būdas užtikrinti, kad visada turėtumėte sterilius kūdikių buteliukus ir gaminius, kad ir kur būtumėte. Kiekvienas maišelis skirtas buteliukams sterilizuoti mikrobangų krosnelėje vos per 90 sekundžių.

    Philips Avent Mikrobangų krosnelės sterilizatoriaus maišeliai

    Sterilizavimas keliaujant

    Lengvas ir greitas sterilizavimas bet kur ir bet kada

    • Sunaikina 99,9 % žalingų mikrobų
    • Paprasta naudoti
    • 5 maišeliai 100 ciklų
    Sterilizavimas mikrobangų krosnelės garais vos per 90 sekundžių

    Kiekvienas daugkartinio naudojimo mikrobangų krosnelės garų sterilizatoriaus maišelis gali būti naudojamas buteliukams, pientraukiams ir kitiems kūdikiams skirtiems gaminiams sterilizuoti vos per 90 sekundžių*

    Sunaikina 99,9 %** mikrobų

    Įrodyta, kad kiekvienas mikrobangų krosnelės garų sterilizatoriaus maišelis sunaikina 99,9 % mikrobų ir bakterijų.

    Žymimasis langelis maišelio naudojimui žymėti

    Ant kiekvieno maišelio yra žymimasis langelis. Varnele pažymėdami žymimąjį langelį jūs galite greitai ir lengvai sekti, kiek kartų buvo naudotas kiekvienas maišelis.

    Saugioji zona saugiai paimti iš mikrobangų krosnelės

    Kiekvienas maišelis turi saugiąją zoną. Tai yra pažymėta zona ant maišelio, už kurios jį galima saugiai paimti tiesiai iš mikrobangų krosnelės.

    Iki 100 sterilizavimų mikrobangų krosnelės garais vienoje pakuotėje

    Kiekvienoje mikrobangų krosnelės garų sterilizatoriaus maišelių yra po penkis atskirus maišelius, kiekvieną jų galima naudoti iki 20 kartų. Tai reiškia, kad galėsite iki 100 kartų sterilizuoti kūdikio buteliukus, pientraukius ar kitus priedus naudodamiesi vos viena mažmenine pakuote.

    Techninės savybės

    • Svoris ir matmenys

      Maišelio tūris
      Sterilizuokite iki 3 buteliukų vienu metu arba 1 pientraukį
      F dėžutės matmenys
      215 x 125  mm
      Maišelio dydis
      278 mm x 210 mm

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinijoje

    • Medžiaga

      Maišelių medžiaga
      infoPET12, CPP60

    • Kas pridedama

      Mikrobangų krosnelei tinkamas sterilizavimo garais krepšelis
      5 maišeliai

    • Pakuočių specifikacijos

      Popierinės pakuotės**
      Taip

    • Mikrobangų krosnelės galia – >1100 W
    • * Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes ir Escherichia coli. Tyrimo rezultatus pateikė nepriklausoma tyrimų laboratorija.
    • ** Pereinamuoju laikotarpiu gali būti gaunamos tiek senos, tiek naujos popierinės pakuotės

