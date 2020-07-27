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  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
  • Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventElektrinis pientraukis „Single“

SCF332/31

4.9
| (378) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur
Patogiai atsisėskite nesilenkdama į priekį, nes mūsų minkšta masažinė pagalvėlė švelniai stimuliuoja pieno tėkmę. Naudokite mūsų tylų pientraukį bet kada ir bet kur net su baterijomis. Jį lengva surinkti, pritaikyti asmeniškai, naudoti ir plauti
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Elektrinis pientraukis „Single“ su masažine pagalvėle

Didesnis komfortas, daugiau pieno*. Bet kada, bet kur

  • Nutraukite pieną bet kada ir bet kur

  • Su minkšta masažine pagalvėle

  • Natūr. form. čiulptukas ir buteliukas

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Patogesnė siurbimo padėtis dėl unikalaus dizaino

Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką arba indelį, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad nutraukdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti į priekį, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nutraukdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas bėga daug lengviau.

Pasirinkite nustatymą, kuris būtų veiksmingas ir patogus jums

Įjungus, pientraukis automatiškai pradeda veikti švelniu stimuliavimo režimu, kad pradėtų tekėti pienas. Tuomet pasirinkite vieną iš 3 traukimo nustatymų, kuris jums yra malonus.

Minkštos masažinės pagalvėlės su žiedlapių formos masažuokliais

Minkštos masažinės pagalvėlės su žiedlapių formos masažuokliais

Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Kūgio formos pagalvėlė su žiedlapių formos masažuokliais atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip švelniai stimuliuoja pieno tėkmę.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

378

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3

27/07/2020

Lietuva

Lietuva

Puikia atlieka savo funkcija

Pirkau, esu labai patenkinta. Tikras išsigelbėjimas, naudojant pientrauki susitvarkė visi nemalonus moteriški reikaliukai...

Argumentai už

gerai traukia

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“

20/05/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam wszystkim mamą :)

Przy pierwszym dziecku sprawdził się rewelacyjnie :) udało się między innymi dzięki niemu pobudzić laktację :) a odciągnięty nadmiar pokarmu mąż mógł podawać w nocy lub dzień żebym mogła ewentualnie odespać :)

Argumentai už

Wszytko poza ceną

Argumentai prieš

Cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

10/02/2020

Polska

Polska

Laktator, który zamienił ból na deliatny masaż!

Laktator zdecydowałem się zakupić mojej Żonie po tym jak zobaczyłem ile bólu sprawia Jej odciąganie mleka zwykłym laktatorem. Może gdybym tego nie zobaczył to żyłbym w nieświadomości. Produkt Philips Avent SCF332/31 wybrałem przede wszystkim z uwagi na duże zainteresowanie tym sprzętem na rynku zachodnim (Niemcy, Francja). Laktator posiada w Internecie bardzo dobre opinie. Sam sprzęt jest banalny w obsłudze choć przy pierwszym użyciu trzeba było poczekać kilka dłuższych chwil na pierwsze krople mleka. Urządzenie posiada 3 przyjazne tryby odsysania. Inicjuje zasysanie mleka przez dziecko. Nie ciągnie na siłę sutka jak tani laktator przez co odsysanie mleka już nie należy do niechętnych czynności. Cena jak cena. Za dobą markę i jakość się płaci. Uśmiech mojej żony i zero bólu przy odsysaniu mleka potwierdziły tylko i dały satysfakcję, że inwestycja w Philips Avent SCF332/31 była strzałem w dziesiątkę!

Argumentai už

Skuteczność, jakość wykonania, długi kabel zasilający

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

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Atsakomybės apribojimai

  1. Kliniškai įrodytas komfortas: 2016 m. kovo mėn. bandymą atliko 110 moterų iš JAV, JK, Kinijos ir Rusijos. „Philips Avent“ teikiamą komfortą mamos įvertino vidutiniškai 8,6 balų iš 10.

  2. Daugiau pieno: nepriklausomas tyrimas įrodė, kad gali būti ryšys tarp patiriamo streso lygio ir pieno gamybos. Žr. www.philips.com/AVENT

  3. Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011