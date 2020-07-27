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Nutraukta gamyba
mamų rekomenduojamas prekės ženklas visame pasaulyje
Nutraukite pieną bet kada ir bet kur
Su minkšta masažine pagalvėle
Natūr. form. čiulptukas ir buteliukas
Pientraukis yra unikalios konstrukcijos, todėl pienas teka iš krūties tiesiog į buteliuką arba indelį, net kai sėdite tiesiai. Tai reiškia, kad nutraukdamos pieną galite sėdėti patogiau: nereikia pasilenkti į priekį, kad visas pienas patektų į buteliuką. Jeigu nutraukdamos pieną sėdite patogiai ir atsipalaidavusios, pienas bėga daug lengviau.
Įjungus, pientraukis automatiškai pradeda veikti švelniu stimuliavimo režimu, kad pradėtų tekėti pienas. Tuomet pasirinkite vieną iš 3 traukimo nustatymų, kuris jums yra malonus.
Mūsų masažinė pagalvėlė pasižymi minkšta, aksomine tekstūra, dėl kurios jausite šiltą ir patogų odos prisilietimą bei švelnią stimuliaciją, kad geriau bėgtų pienas. Kūgio formos pagalvėlė su žiedlapių formos masažuokliais atkartoja kūdikio žindymo veiksmą ir taip švelniai stimuliuoja pieno tėkmę.
4.9
iš 5
378
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Aldonaite
27/07/2020
Lietuva
Puikia atlieka savo funkcija
Pirkau, esu labai patenkinta. Tikras išsigelbėjimas, naudojant pientrauki susitvarkė visi nemalonus moteriški reikaliukai...
Argumentai už
gerai traukia
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“
AGZS
20/05/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam wszystkim mamą :)
Przy pierwszym dziecku sprawdził się rewelacyjnie :) udało się między innymi dzięki niemu pobudzić laktację :) a odciągnięty nadmiar pokarmu mąż mógł podawać w nocy lub dzień żebym mogła ewentualnie odespać :)
Argumentai už
Wszytko poza ceną
Argumentai prieš
Cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
10/02/2020
Polska
Laktator, który zamienił ból na deliatny masaż!
Laktator zdecydowałem się zakupić mojej Żonie po tym jak zobaczyłem ile bólu sprawia Jej odciąganie mleka zwykłym laktatorem. Może gdybym tego nie zobaczył to żyłbym w nieświadomości. Produkt Philips Avent SCF332/31 wybrałem przede wszystkim z uwagi na duże zainteresowanie tym sprzętem na rynku zachodnim (Niemcy, Francja). Laktator posiada w Internecie bardzo dobre opinie. Sam sprzęt jest banalny w obsłudze choć przy pierwszym użyciu trzeba było poczekać kilka dłuższych chwil na pierwsze krople mleka. Urządzenie posiada 3 przyjazne tryby odsysania. Inicjuje zasysanie mleka przez dziecko. Nie ciągnie na siłę sutka jak tani laktator przez co odsysanie mleka już nie należy do niechętnych czynności. Cena jak cena. Za dobą markę i jakość się płaci. Uśmiech mojej żony i zero bólu przy odsysaniu mleka potwierdziły tylko i dały satysfakcję, że inwestycja w Philips Avent SCF332/31 była strzałem w dziesiątkę!
Argumentai už
Skuteczność, jakość wykonania, długi kabel zasilający
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
Kliniškai įrodytas komfortas: 2016 m. kovo mėn. bandymą atliko 110 moterų iš JAV, JK, Kinijos ir Rusijos. „Philips Avent“ teikiamą komfortą mamos įvertino vidutiniškai 8,6 balų iš 10.
Daugiau pieno: nepriklausomas tyrimas įrodė, kad gali būti ryšys tarp patiriamo streso lygio ir pieno gamybos. Žr. www.philips.com/AVENT
Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011