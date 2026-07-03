Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Pientraukiai ir krūtų priežiūra
Visos serijos
„Philips“ Avent Elektrinis pientraukis „Single“
Nutraukta gamyba
Palaikymas
SCF332/31
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Eco passport - English (US)
Vartotojo vadovas
Visi (2)
Ar galiu naudoti pientraukį „Philips Avent“ su kitais gaminiais „Avent“?
Kada turėčiau pirkti pientraukį?
Krūtų pagalvėlės
Motinos pieno laikymo puodelis
Motinos pieno maišeliai
Mano „Philips Avent“ elektrinis pientraukis veikia silpnai arba visai neveikia
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą
Rasti techninės priežiūros centrą
Raskite artimiausius paslaugų centrus, kuriuose atliekamas taisymas ir diagnostika bei tiekiamos originalios dalys
Garantija
Mūsų gaminių garantijos politika
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti