SCF355/09
Greitas ir tolygus pašildymas
Atėjus laikui maitinti kūdikį, atsargiai pašildykite pieną arba maistą per 3 minutes. Jis šyla palaipsniui ir tolygiai, kad nesusidarytų karštų taškų. Lengvai valdomas prietaisas turi patogų atitirpinimo nustatymą ir gali būti naudojamas kūdikių maistui pašildyti.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Konstrukciją sudaro tik viena dalis, tad valyti lengva, ir galite mėgautis daugiau laiko praleisdami su mažyliu.
Tiesiog pasukite rankenėlę, įjunkite kūdikio buteliuko šildytuvą ir pasirinkite pašildymo nustatymą. Buteliukų šildytuvas pateikiamas su naudinga šildymo nuorodų lentele, todėl visada bus aišku, kiek tęsis pašildymas.
Kūdikio buteliukų šildytuve yra patogus atšildymo nustatymas. Saugiau nei atšildant mikrobangų krosnelėje ir patogiau nei naudojant vandenį. Tiesiog pasirinkite nustatymą ir šildykite užšaldytą pieną, kol jis bus skystas.
Buteliukų šildytuvas suderinamas su visais „Philips Avent“ buteliukais ir indeliais*. Naudodami jį patogiai pašildysite buteliukus ir kūdikio maistelio indelius.
Buteliukų šildytuvas pašildo greitai ir tolygiai. Šildomas pienas nuolat cirkuliuoja, todėl išvengiama karštų vietų.
Buteliukų šildytuvas pašildys 150 ml / 5 oz talpos pieno buteliuką per 3 minutes*.
Pienas arba kūdikių maistas šildomas lėtai, išlaikomas šiltas bei tinkamos temperatūros ir visada paruoštas, kai to reikia.
Naudodami buteliukų šildytuvą galite atsargiai ir tolygiai pašildyti kūdikio maistelį.
Techniniai duomenys
Svoris ir matmenys
Kilmės šalis
Kas pridedama
Pakuočių specifikacijos
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.