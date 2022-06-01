Paieškos terminai

  • Greitas ir tolygus pašildymas Greitas ir tolygus pašildymas Greitas ir tolygus pašildymas

    Philips Avent Advanced Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

    SCF355/09

    Bendras vertinimas / 5
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Greitas ir tolygus pašildymas

    Atėjus laikui maitinti kūdikį, atsargiai pašildykite pieną arba maistą per 3 minutes. Jis šyla palaipsniui ir tolygiai, kad nesusidarytų karštų taškų. Lengvai valdomas prietaisas turi patogų atitirpinimo nustatymą ir gali būti naudojamas kūdikių maistui pašildyti.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Philips Avent Advanced Greitai veikiantis buteliukų šildytuvas

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus Kūdikių buteliukų šildytuvai

    Greitas ir tolygus pašildymas

    Toliai pašildo vos per 3 minutes

    • Šildo tolygiai, jokių karštų vietų
    • Pašildo greitai
    • Atšildo švelniai
    • Šilumos išlaikymo funkcija
    Pagaminta iš vienos dalies, kad būtų lengva valyti

    Pagaminta iš vienos dalies, kad būtų lengva valyti

    Konstrukciją sudaro tik viena dalis, tad valyti lengva, ir galite mėgautis daugiau laiko praleisdami su mažyliu.

    Lengva naudoti su patogiu šildymo vadovu

    Lengva naudoti su patogiu šildymo vadovu

    Tiesiog pasukite rankenėlę, įjunkite kūdikio buteliuko šildytuvą ir pasirinkite pašildymo nustatymą. Buteliukų šildytuvas pateikiamas su naudinga šildymo nuorodų lentele, todėl visada bus aišku, kiek tęsis pašildymas.

    Švelnaus atšildymo nustatymas kūdikio buteliukams

    Švelnaus atšildymo nustatymas kūdikio buteliukams

    Kūdikio buteliukų šildytuve yra patogus atšildymo nustatymas. Saugiau nei atšildant mikrobangų krosnelėje ir patogiau nei naudojant vandenį. Tiesiog pasirinkite nustatymą ir šildykite užšaldytą pieną, kol jis bus skystas.

    Suderinamas su „Philips Avent“ buteliukais ir populiariausių prekių ženklų produktais

    Suderinamas su „Philips Avent“ buteliukais ir populiariausių prekių ženklų produktais

    Buteliukų šildytuvas suderinamas su visais „Philips Avent“ buteliukais ir indeliais*. Naudodami jį patogiai pašildysite buteliukus ir kūdikio maistelio indelius.

    Sušildo greitai ir tolygiai

    Sušildo greitai ir tolygiai

    Buteliukų šildytuvas pašildo greitai ir tolygiai. Šildomas pienas nuolat cirkuliuoja, todėl išvengiama karštų vietų.

    Pašildo kūdikių buteliukus per 3 minutes

    Pašildo kūdikių buteliukus per 3 minutes

    Buteliukų šildytuvas pašildys 150 ml / 5 oz talpos pieno buteliuką per 3 minutes*.

    Laikykite pieną šiltą

    Laikykite pieną šiltą

    Pienas arba kūdikių maistas šildomas lėtai, išlaikomas šiltas bei tinkamos temperatūros ir visada paruoštas, kai to reikia.

    Tinka pienui ir kūdikių maistui

    Naudodami buteliukų šildytuvą galite atsargiai ir tolygiai pašildyti kūdikio maistelį.

    Techninės savybės

    • Techniniai duomenys

      Įtampa
      220 V~, 50 Hz
      Energijos sąnaudos
      275  W
      Energijos suvartojimas (išjungtas režimas)
      <0,3 W (periodas automatiškai pereina į išjungtą režimą: <1 min.)

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio matmenys (plotis x aukštis x gylis)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Mažmeninės pakuotės matmenys (P x A x G)
      175 x 185 x 160  mm

    • Kilmės šalis

      Sukurta
      Europoje
      Pagaminta
      Kinijoje

    • Kas pridedama

      Buteliuko šildytuvas
      1  vnt.

    • Pakuočių specifikacijos

      Popierinės pakuotės**
      Taip

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    • 150 ml / 5 uncijos pieno 22 °C / 72 °F temperatūroje 260 ml / 9 uncijų „Philips Natural“ buteliuke
    • „Philips Avent“ motinos pieno talpų ir 2 oz / 60 ml buteliukų negalima naudoti šiame buteliukų šildytuve.
    • * Pereinamuoju laikotarpiu gali būti gaunamos tiek senos, tiek naujos popierinės pakuotės

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.