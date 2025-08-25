SCF359/00
Viena paprasta rutina, nuo vieno maitinimo iki kito
Patikimiausias būdas šildyti ir sterilizuoti išlaiko jus žingsniu priekyje. Mūsų ligoninės standartinis vandens vonios šildymo būdas geriau išsaugo pieno baltymus, o išmanusis jutiklis apsaugo nuo perkaitimo. Laikas išvalyti? Natūralūs garai pašalina 99,9% mikrobų.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Laikas maitinti? Šildymas vandens vonelėje pagal ligoninių standartus geriau išsaugo pieno maistines medžiagas, neprarandant efektyvumo. Nesvarbu, ar kūdikį maitinate jūs, ar kitas globėjas, geriausia šildymo technologija užtikrina, kad viskas bus paruošta per 3 minutes.*
Kai atėjo laikas valyti, naudokite natūralių garų galią, kad sunaikintumėte 99,9 % bakterijų. Garai, žinomi dėl savo gebėjimo pasiekti visus kampelius ir plyšius, puikiai tinka sterilizuoti kiekvieną jūsų kūdikio buteliuko, čiulptuko ir mažų žaislų kampelį. Ir visa tai be jokių cheminių medžiagų.
Šildykite pieną taip, kaip tai daro slaugytojos ligoninėse, naudodami šildymą vandens vonelėje. Palyginti su kitais metodais, jis geriau išsaugo pieno baltymus, kurie yra būtini kūdikio imuninei sistemai stiprinti. Švelni ir greita, mūsų technologija padeda skatinti kūdikio sveiką vystymąsi kiekvieną kartą maitinant.
Mūsų šildymo technologija apsaugo baltymus, kurie skatina sveiką kūdikio vystymąsi, tolygiai ir nuolat cirkuliuodama šilumą. Dėl šildymo vandens vonelėje nereikia jaudintis dėl karštų vietų, dėl kurių pienas gali sugesti. Vietoj to, jūsų kūdikis kiekvieną kartą galės mėgautis tolygiai pašildytu, maistingų medžiagų turinčiu maistu.
Nepriklausomai nuo pieno pradinės temperatūros, mūsų išmanusis jutiklis pasirūpins visais niuansais už jus. Jis automatiškai reguliuoja šildymo laiką, nustatydamas pieno pradinę temperatūrą. Nereikia spėlioti. Ir nėra perkaitimo pavojaus.
Nereikia spėlioti. Dienos ir nakties maitinimas tampa lengvesnis ir saugesnis, žinant, kad prietaisas automatiškai išsijungia, kai baigia veikti, ir išlaiko buteliuko temperatūrą iki 60 minučių.
Nesvarbu, ar šildote pirmą kartą, ar esate maitinimo ruošimo ekspertas, mūsų vieno mygtuko sąsaja leidžia bet kuriam globėjui lengvai šildyti ir sterilizuoti. Kiekvieno proceso metu gausite vizualius ir garso signalus, kol prietaisas automatiškai išsijungs.
Mūsų naujas permatomas langelis maisto ruošimą padaro intuityvų visiems. Naudokite jį, kad greitai patikrintumėte vandens lygį prieš šildymo ciklą ir kiekvieną kartą viską padarytumėte teisingai. Nereikia spėlioti. Viskas, ką reikia žinoti, yra tiesiai priešais jus.
Savo namuose palaikykite tvarką naudodami vieną daugiafunkcinį įrankį, kuris užima minimaliai vietos ant stalviršio. Maža, bet galinga konstrukcija leidžia vienu metu sterilizuoti buteliuką, mažus žaislus ir čiulptukus.
Mūsų graži ir paprasta konstrukcija leidžia valyti taip pat lengvai, kaip šildyti ir sterilizuoti. Nuvalykite šildytuvą ir sterilizatorių šluoste, naudodami plačią kaklelio dalį, kad lengvai pasiektumėte vidų. Sterilizatoriaus priedą taip pat galima įdėti į indaplovę, jei reikia.
Kai jūsų mažylis auga, žinokite, kad mūsų šildytuvas tinka visų rūšių kūdikių buteliukams, taip pat skirtingų medžiagų ir dydžių buteliukams. O kai jie bus pasirengę pereiti į kitą etapą, mūsų šildytuvas tinka ir maisto talpykloms.
Mūsų garų sterilizavimo technologija yra saugiausias būdas dezinfekuoti jūsų kūdikio daiktus. Ji veiksmingai naikina bakterijas, tačiau nepažeidžia įvairių medžiagų, todėl prailgina daiktų tarnavimo laiką. Naudodami sterilizavimo priedą smulkiems daiktams, galite lengvai sterilizuoti buteliukus, čiulptukus, atsargines dalis ir mažus žaislus vienu metu.
