    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer „Premium“

    SCF359/00

    Viena paprasta rutina, nuo vieno maitinimo iki kito

    Patikimiausias būdas šildyti ir sterilizuoti išlaiko jus žingsniu priekyje. Mūsų ligoninės standartinis vandens vonios šildymo būdas geriau išsaugo pieno baltymus, o išmanusis jutiklis apsaugo nuo perkaitimo. Laikas išvalyti? Natūralūs garai pašalina 99,9% mikrobų.

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer „Premium“

    Viena paprasta rutina, nuo vieno maitinimo iki kito

    Greitas, saugus šildymas ir sterilizavimas. Kiekvieną kartą.

    • Švelnus šildymas, be karštų vietų
    • Stirilizavimas be cheminių medžiagų
    • Greita ir paprasta nustatyti
    • Suderinamas su dauguma būtiniausių dalykų
    Pašildo buteliukus per 3 minutes vienu mygtuko paspaudimu*

    Pašildo buteliukus per 3 minutes vienu mygtuko paspaudimu*

    Laikas maitinti? Šildymas vandens vonelėje pagal ligoninių standartus geriau išsaugo pieno maistines medžiagas, neprarandant efektyvumo. Nesvarbu, ar kūdikį maitinate jūs, ar kitas globėjas, geriausia šildymo technologija užtikrina, kad viskas bus paruošta per 3 minutes.*

    Saugiai sunaikina 99,9 % bakterijų naudojant natūralius garus

    Saugiai sunaikina 99,9 % bakterijų naudojant natūralius garus

    Kai atėjo laikas valyti, naudokite natūralių garų galią, kad sunaikintumėte 99,9 % bakterijų. Garai, žinomi dėl savo gebėjimo pasiekti visus kampelius ir plyšius, puikiai tinka sterilizuoti kiekvieną jūsų kūdikio buteliuko, čiulptuko ir mažų žaislų kampelį. Ir visa tai be jokių cheminių medžiagų.

    Naudojamas šildymas vandens vonelėje pagal ligoninių standartus

    Naudojamas šildymas vandens vonelėje pagal ligoninių standartus

    Šildykite pieną taip, kaip tai daro slaugytojos ligoninėse, naudodami šildymą vandens vonelėje. Palyginti su kitais metodais, jis geriau išsaugo pieno baltymus, kurie yra būtini kūdikio imuninei sistemai stiprinti. Švelni ir greita, mūsų technologija padeda skatinti kūdikio sveiką vystymąsi kiekvieną kartą maitinant.

    Nuolatinė pieno cirkuliacija apsaugo nuo karštų vietų

    Nuolatinė pieno cirkuliacija apsaugo nuo karštų vietų

    Mūsų šildymo technologija apsaugo baltymus, kurie skatina sveiką kūdikio vystymąsi, tolygiai ir nuolat cirkuliuodama šilumą. Dėl šildymo vandens vonelėje nereikia jaudintis dėl karštų vietų, dėl kurių pienas gali sugesti. Vietoj to, jūsų kūdikis kiekvieną kartą galės mėgautis tolygiai pašildytu, maistingų medžiagų turinčiu maistu.

    Išmanusis jutiklis apsaugo nuo perkaitimo

    Išmanusis jutiklis apsaugo nuo perkaitimo

    Nepriklausomai nuo pieno pradinės temperatūros, mūsų išmanusis jutiklis pasirūpins visais niuansais už jus. Jis automatiškai reguliuoja šildymo laiką, nustatydamas pieno pradinę temperatūrą. Nereikia spėlioti. Ir nėra perkaitimo pavojaus.

    Automatiškai išsijungia ir išlaiko šilumą

    Automatiškai išsijungia ir išlaiko šilumą

    Nereikia spėlioti. Dienos ir nakties maitinimas tampa lengvesnis ir saugesnis, žinant, kad prietaisas automatiškai išsijungia, kai baigia veikti, ir išlaiko buteliuko temperatūrą iki 60 minučių.

    Šildykite ir sterilizuokite vienu intuityviu mygtuku

    Šildykite ir sterilizuokite vienu intuityviu mygtuku

    Nesvarbu, ar šildote pirmą kartą, ar esate maitinimo ruošimo ekspertas, mūsų vieno mygtuko sąsaja leidžia bet kuriam globėjui lengvai šildyti ir sterilizuoti. Kiekvieno proceso metu gausite vizualius ir garso signalus, kol prietaisas automatiškai išsijungs.

    Patikrinkite vandens lygį per langelį

    Patikrinkite vandens lygį per langelį

    Mūsų naujas permatomas langelis maisto ruošimą padaro intuityvų visiems. Naudokite jį, kad greitai patikrintumėte vandens lygį prieš šildymo ciklą ir kiekvieną kartą viską padarytumėte teisingai. Nereikia spėlioti. Viskas, ką reikia žinoti, yra tiesiai priešais jus.

    Mažina netvarką dėl vietą taupančios konstrukcijos

    Mažina netvarką dėl vietą taupančios konstrukcijos

    Savo namuose palaikykite tvarką naudodami vieną daugiafunkcinį įrankį, kuris užima minimaliai vietos ant stalviršio. Maža, bet galinga konstrukcija leidžia vienu metu sterilizuoti buteliuką, mažus žaislus ir čiulptukus.

    Sukurtas greitam ir lengvam valymui

    Sukurtas greitam ir lengvam valymui

    Mūsų graži ir paprasta konstrukcija leidžia valyti taip pat lengvai, kaip šildyti ir sterilizuoti. Nuvalykite šildytuvą ir sterilizatorių šluoste, naudodami plačią kaklelio dalį, kad lengvai pasiektumėte vidų. Sterilizatoriaus priedą taip pat galima įdėti į indaplovę, jei reikia.

    Suderinamas su dauguma kūdikių buteliukų ir maisto talpyklų

    Suderinamas su dauguma kūdikių buteliukų ir maisto talpyklų

    Kai jūsų mažylis auga, žinokite, kad mūsų šildytuvas tinka visų rūšių kūdikių buteliukams, taip pat skirtingų medžiagų ir dydžių buteliukams. O kai jie bus pasirengę pereiti į kitą etapą, mūsų šildytuvas tinka ir maisto talpykloms.

    Išnaudokite viską, kas yra būtina jūsų kūdikiui kasdien.

    Išnaudokite viską, kas yra būtina jūsų kūdikiui kasdien.

    Mūsų garų sterilizavimo technologija yra saugiausias būdas dezinfekuoti jūsų kūdikio daiktus. Ji veiksmingai naikina bakterijas, tačiau nepažeidžia įvairių medžiagų, todėl prailgina daiktų tarnavimo laiką. Naudodami sterilizavimo priedą smulkiems daiktams, galite lengvai sterilizuoti buteliukus, čiulptukus, atsargines dalis ir mažus žaislus vienu metu.

    Techninės savybės

    • Medžiagos, iš kurių pagamintas gaminys

      Medžiagos, iš kurių pagamintas gaminys
      Plastikas (PP & ABS)

    • Techniniai duomenys

      Energijos sąnaudos
      400  W
      Įtampa (S_0000156)
      • 220–240 V~; 50–60 Hz
      • 120–127 V ~ 50–60 Hz (JAV, Kanada, Meksika)

    • Svoris ir matmenys

      Svoris
      1000  g
      Gaminio matmenys (plotis x aukštis x gylis)
      260,4 x 150 x 210,5  mm

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinijoje

    • Kas pridedama

      „Du viename“ šildytuvas ir sterilizatorius
      1 vnt.

    • 150 ml kambario temperatūros pieno „Avent 9 oz Natural“ buteliuke.

