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Nutraukta gamyba
mamų rekomenduojamas prekės ženklas visame pasaulyje
Viengubas elektrinis
Natūralaus judėjimo technologija
Patogi silikoninė pagalvėlė
8 + 16 nustatymų
Pienas gali pradėti tekėti vos per vieną minutę dėl mūsų unikalios „Natural Motion“ technologijos.** Dėl švelnaus fiksavimo ir tinkamo masažavimo bei siurbimo net 97 % motinų teigia, kad pientraukis efektyvus***, o jį rekomenduoja 100 % akušerių.
Nepriklausomai nuo formos, pientraukio minkšta lanksti silikoninė pagalvėlė patogiai prisitaiko prie krūties ir spenelio. Tinka 99,98 %**** krūtų dydžių***, prisitaiko švelniai, tačiau patikimai fiksacijai.
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
4.8
iš 5
391
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Uoga
26/09/2024
Lietuva
Pientraukis
Esu naudojusi rankinį philips avent pientraukį. Viskas tiko ir patiko! Rekomendavau ne vienai draugei. Bet išbandžius elektrinį likau dar labiau sužavėta. Rankos laisvos, o pieno nutraukimo procesas vyksta! Naudojimas paprastas, išardymas ir surinkimas taip pat nesudėtingas, nėra daug dalių. Veikia tyliai, laidas ilgas. Labiausiai patiko, kad nusistačius tinkamą traukimo funkciją ją galima išsaugoti ir sekantį kartą nereikia reguliuotis. Puikus daiktas! Labai rekomenduoju!
Argumentai už
Tylus veikimas, ilgas laidas, paprastas naudojimas
Argumentai prieš
Nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis
liuce202
06/09/2024
Lietuva
Pientraukis
Nors Philips firmos daiktų ir reikmenų naudoju ne pirmą prieš tai naudojus esu tik rankinius(kitų firmų) Pradėsiu nuo to,kad: Labai gražus dizainas bei paprastas naudojimas. Mažai dalių,greitas surinkimas bei paprastas valdymas. Iš visų turėtu rankinių(kitų firmų)šis puikiai prisitaiko prie krūtinės dydžio ir gerai traukia pienelį(labai ilgai užtrukdavau kol nusitraukdavau,net nustebau,kad šis greitai pritraukė pienelio) Pliusas,nereikia trauktis pačiai. Minusų nepastebėjau👍 Kuo didžiausios rekomendacijos šiam pientraukiui🌸🌸🌸 rekomenduoju mamytems,tikrai palengvins kasdienybėje👍
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis
Mama2@
04/09/2024
Lietuva
Puikus pagalbininkas
Sveiki. Vaikiukas yra dar maitinamas MP, tai norint kažkur išeiti reikėjo nusitraukinėti pieną ranka. Išbandžius šitą pientraukį, galiu drasiai teigti, kad jis yra tikras mamos pagalbininkas. Gali labai lengvai ir greitai nusitraukti pieną, gali reguliuoti traukos greitį ir intensyvumą, kas yra labai gerai, nustatai sau malonu ir atsipalaiduoji. Labai lengvas naudojimas, ir priežiūra. Jis yra laidinis, bet tai ne problemą, laidas ilgas. Isitaisai patogiai ant sofkės, paimi knygą arba bendrauji su vaikučiu, o aparatas daro savo darbą. Galvojau, su laidu, taigi nepatogu, bet tikrai patogu ir netrugdo Labai esu patenkinta, kad galiu išbandyti šitą prietaisą. Tikrai palengvino išėjimą į žmones Rekomenduoju visiems kam reikia isigyti ir palengvinti mamišką išėjimą į žmones😊
Argumentai už
Atitiko lūkeščius
Argumentai prieš
Neradau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis
Remiantis rezultatais iki pradedant tekėti pieno srovei (laikas iki pieno išstūmimo reflekso – MER), gautais per klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 20 dalyvių (Nyderlandai, 2019 m.), palyginti su laiko iki MER rezultatais, gautais atliekant senesnio modelio „Philips“ pientraukio technologijos galimybių tyrimą, kuriame dalyvavo 9 dalyviai (Nyderlandai, 2018 m.).
1K-SE: 70 % dalyvių patyrė MER per 60 sekundžių. Remiantis rezultatais iki pradedant tekėti pieno srovei (laikas iki pieno išstūmimo reflekso – MER), gautais per klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 20 dalyvių (Nyderlandai, 2019 m.), palyginti su laiko iki MER rezultatais, gautais atliekant senesnio modelio „Philips“ pientraukio technologijos galimybių tyrimą, kuriame dalyvavo 9 dalyviai (Nyderlandai, 2018 m.).
Remiantis klinikinio produkto tyrimo su 20 dalyvių rezultatais (Nyderlandai, 2019 m.), vidutinis viengubo ir dvigubo elektrinio pientraukio įvertis; 95 % dalyvių sutinka, kad mūsų pientraukiai efektyvūs (viengubi elektriniai); 100 % dalyvių sutinka, kad mūsų pientraukiai efektyvūs (dvigubi elektriniai).
Remiantis: (1) Mangel et al. Žindymo sunkumai, žindymo trukmė, motinos kūno masės indeksas ir krūties anatomija: ar tai susiję? Žindymo medicina, 2019 m. balandžio 26 d., (109 dalyviai, Izraelis); (2) Ziemer et al. Odos pokyčiai ir spenelio skausmas pirmąją laktacijos savaitę. Akušerijos, ginekologijos ir naujagimių slaugos žurnalas, 1993 m. gegužės mėn., (20 dalyvių (baltųjų), JAV); (3) Ramsay et al. Žindomos krūties anatomija, iš naujo apibūdinta ultragarsu, 2005 m. (28 dalyviai, Australija).
Taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011.