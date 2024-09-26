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  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
  • Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventElektrinis pientraukis

SCF395/11

4.8
| (391) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.
Pradėkite naująją erą su „Philips Avent“ elektriniu pientraukiu. Puikus siurbimo ir spenelių stimuliavimo balansas, įkvėptas kūdikio žindimo ritmo, o minkšta pagalvėlė švelniai prisitaiko prie jūsų spenelių dydžio ir formos. Daugiau informacijos rasite žemiau.
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Greitas, patogus ir mylimas mamų

Įkvėpta kūdikių. Pritaikyta mamos.

  • Viengubas elektrinis

  • Natūralaus judėjimo technologija

  • Patogi silikoninė pagalvėlė

  • 8 + 16 nustatymų

„Natural Motion“ technologija greitai skatina pieno išsiskyrimą*

Pienas gali pradėti tekėti vos per vieną minutę dėl mūsų unikalios „Natural Motion“ technologijos.** Dėl švelnaus fiksavimo ir tinkamo masažavimo bei siurbimo net 97 % motinų teigia, kad pientraukis efektyvus***, o jį rekomenduoja 100 % akušerių.

Minkšta silikoninė pagalvėlė yra patogi visiems

Nepriklausomai nuo formos, pientraukio minkšta lanksti silikoninė pagalvėlė patogiai prisitaiko prie krūties ir spenelio. Tinka 99,98 %**** krūtų dydžių***, prisitaiko švelniai, tačiau patikimai fiksacijai.

Tinkamo srauto žindukas

Tinkamo srauto žindukas

Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

391

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

26/09/2024

Lietuva

Lietuva

Pientraukis

Esu naudojusi rankinį philips avent pientraukį. Viskas tiko ir patiko! Rekomendavau ne vienai draugei. Bet išbandžius elektrinį likau dar labiau sužavėta. Rankos laisvos, o pieno nutraukimo procesas vyksta! Naudojimas paprastas, išardymas ir surinkimas taip pat nesudėtingas, nėra daug dalių. Veikia tyliai, laidas ilgas. Labiausiai patiko, kad nusistačius tinkamą traukimo funkciją ją galima išsaugoti ir sekantį kartą nereikia reguliuotis. Puikus daiktas! Labai rekomenduoju!

Argumentai už

Tylus veikimas, ilgas laidas, paprastas naudojimas

Argumentai prieš

Nepastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis

06/09/2024

Lietuva

Lietuva

Pientraukis

Nors Philips firmos daiktų ir reikmenų naudoju ne pirmą prieš tai naudojus esu tik rankinius(kitų firmų) Pradėsiu nuo to,kad: Labai gražus dizainas bei paprastas naudojimas. Mažai dalių,greitas surinkimas bei paprastas valdymas. Iš visų turėtu rankinių(kitų firmų)šis puikiai prisitaiko prie krūtinės dydžio ir gerai traukia pienelį(labai ilgai užtrukdavau kol nusitraukdavau,net nustebau,kad šis greitai pritraukė pienelio) Pliusas,nereikia trauktis pačiai. Minusų nepastebėjau👍 Kuo didžiausios rekomendacijos šiam pientraukiui🌸🌸🌸 rekomenduoju mamytems,tikrai palengvins kasdienybėje👍

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis

04/09/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus pagalbininkas

Sveiki. Vaikiukas yra dar maitinamas MP, tai norint kažkur išeiti reikėjo nusitraukinėti pieną ranka. Išbandžius šitą pientraukį, galiu drasiai teigti, kad jis yra tikras mamos pagalbininkas. Gali labai lengvai ir greitai nusitraukti pieną, gali reguliuoti traukos greitį ir intensyvumą, kas yra labai gerai, nustatai sau malonu ir atsipalaiduoji. Labai lengvas naudojimas, ir priežiūra. Jis yra laidinis, bet tai ne problemą, laidas ilgas. Isitaisai patogiai ant sofkės, paimi knygą arba bendrauji su vaikučiu, o aparatas daro savo darbą. Galvojau, su laidu, taigi nepatogu, bet tikrai patogu ir netrugdo Labai esu patenkinta, kad galiu išbandyti šitą prietaisą. Tikrai palengvino išėjimą į žmones Rekomenduoju visiems kam reikia isigyti ir palengvinti mamišką išėjimą į žmones😊

Argumentai už

Atitiko lūkeščius

Argumentai prieš

Neradau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF395 Elektrinis pientraukis

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis rezultatais iki pradedant tekėti pieno srovei (laikas iki pieno išstūmimo reflekso – MER), gautais per klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 20 dalyvių (Nyderlandai, 2019 m.), palyginti su laiko iki MER rezultatais, gautais atliekant senesnio modelio „Philips“ pientraukio technologijos galimybių tyrimą, kuriame dalyvavo 9 dalyviai (Nyderlandai, 2018 m.).

  2. 1K-SE: 70 % dalyvių patyrė MER per 60 sekundžių. Remiantis rezultatais iki pradedant tekėti pieno srovei (laikas iki pieno išstūmimo reflekso – MER), gautais per klinikinį tyrimą, kuriame dalyvavo 20 dalyvių (Nyderlandai, 2019 m.), palyginti su laiko iki MER rezultatais, gautais atliekant senesnio modelio „Philips“ pientraukio technologijos galimybių tyrimą, kuriame dalyvavo 9 dalyviai (Nyderlandai, 2018 m.).

  3. Remiantis klinikinio produkto tyrimo su 20 dalyvių rezultatais (Nyderlandai, 2019 m.), vidutinis viengubo ir dvigubo elektrinio pientraukio įvertis; 95 % dalyvių sutinka, kad mūsų pientraukiai efektyvūs (viengubi elektriniai); 100 % dalyvių sutinka, kad mūsų pientraukiai efektyvūs (dvigubi elektriniai).

  4. Remiantis: (1) Mangel et al. Žindymo sunkumai, žindymo trukmė, motinos kūno masės indeksas ir krūties anatomija: ar tai susiję? Žindymo medicina, 2019 m. balandžio 26 d., (109 dalyviai, Izraelis); (2) Ziemer et al. Odos pokyčiai ir spenelio skausmas pirmąją laktacijos savaitę. Akušerijos, ginekologijos ir naujagimių slaugos žurnalas, 1993 m. gegužės mėn., (20 dalyvių (baltųjų), JAV); (3) Ramsay et al. Žindomos krūties anatomija, iš naujo apibūdinta ultragarsu, 2005 m. (28 dalyviai, Australija).

  5. Taikoma tik buteliukui ir kitoms dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis ES reglamento 10/2011.