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Pientraukiai ir krūtų priežiūra
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„Philips“ Avent Elektrinis pientraukis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
SCF395/11
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Data Act Document
JK atitikties deklaracija - English (US)
Visi (10)
Produkto naudojimas ir rezultatai (1)
Pieno (2)
Valymas ir priežiūra (1)
Dalys ir priedai (1)
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Ar yra kitokio dydžio pagalvėlių?
Kaip pašildyti motinos pieną?
Kaip laikyti nutrauktą motinos pieną?
Kaip valyti ir dezinfekuoti „Philips Avent“ pientraukį?
Krūtų pagalvėlės
Motinos pieno laikymo puodelis
Maisto laikymo puodeliai
Nutraukdama pieną jaučiu skausmą ar diskomfortą
Mano „Philips Avent“ elektrinis pientraukis veikia silpnai arba visai neveikia
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Garantija
Mūsų gaminių garantijos politika
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