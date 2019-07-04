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  • Lengva paversti buteliuką puodeliu
  • Lengva paversti buteliuką puodeliu
  • Lengva paversti buteliuką puodeliu
  • Lengva paversti buteliuką puodeliu

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMažylio puodelis

SCF602/01

2.5
| (4) Atsiliepimai
Lengva paversti buteliuką puodeliu
„Philips Avent Magic“ puodelis be BPA padeda neišsilieti skysčiui, net kai yra kratomas, mėtomas į viršų arba paguldytas ant šono, o gerti iš jo labai paprasta. Snapeliai su vožtuvais taip pat tinka ir maitinimo buteliukams, todėl jie neišsilaisto.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Neišsilieja, lengva gurkštelėti

Lengva paversti buteliuką puodeliu

  • 260 ml

  • 12 mėn. ir daugiau, mažylių snapelis

Užspaudžiamas dangtelis išlaiko snapelį švarų

Užspaudžiamas dangtelis išlaiko snapelį švarų

Užspaudžiamas dangtelis padės snapelį išlaikyti švarų ir neleis skysčiui išbėgti keliaujant

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.

Kietas snapelis, skirtas 12 mėn. ir vyresniems vaikams

Kietas snapelis, skirtas 12 mėn. ir vyresniems vaikams

Kramtymui atsparus snapelis, skirtas vaikams, kurie jau moka gerti iš puodelio – puikiai tinka, kai dygsta dantukai

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.5

iš 5

4

Atsiliepimai

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/22 Дитяча чашка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 