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Nutraukta gamyba
SCF602/01
260 ml
12 mėn. ir daugiau, mažylių snapelis
Užspaudžiamas dangtelis padės snapelį išlaikyti švarų ir neleis skysčiui išbėgti keliaujant
Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.
Kramtymui atsparus snapelis, skirtas vaikams, kurie jau moka gerti iš puodelio – puikiai tinka, kai dygsta dantukai
2.5
iš 5
4
Atsiliepimai
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/22 Дитяча чашка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka
WIOLA
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF602/12 Kubek dla dziecka
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.