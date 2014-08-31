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Nutraukta gamyba
Higieniška ir keliaujant
„Philips Avent“ greitesnės tėkmės puodelis puikiai tinka aktyviam mažyliui. Jis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti – nesvarbu, ar jis kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo taip pat lengva gerti. Puodelis turi ant viršaus uždedamą dangtelį ir šoninį segtuką, kuriuo puodelį galima pritvirtinti prie diržo ar vežimėlio.
340 ml
Sportinis snapelis, 18+ mėn.
Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.
Didesnės tėkmės snapelis yra sukurtas taip, kad būtų atsparus kramtymui, o puodelis yra didesnės talpos – aktyviems mažyliams
Ant viršaus uždedamas dangtelis visada padės snapelį išlaikyti švarų – nesvarbu, ar esate namuose, ar keliaujate.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ewelinaaa
31/08/2014
Polska
polecam gorąco:)
Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF604/11 Kubek dla dziecka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF604/11 Kubek dla dziecka
mrbigi
15/05/2012
Polska
Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.
Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF604/11 Kubek dla dziecka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF604/11 Kubek dla dziecka
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.