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Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMažylio puodelis

SCF604/11

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Higieniška ir keliaujant

„Philips Avent“ greitesnės tėkmės puodelis puikiai tinka aktyviam mažyliui. Jis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti – nesvarbu, ar jis kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo taip pat lengva gerti. Puodelis turi ant viršaus uždedamą dangtelį ir šoninį segtuką, kuriuo puodelį galima pritvirtinti prie diržo ar vežimėlio.

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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Neišsilieja, greitesnė srovė

Higieniška ir keliaujant

  • 340 ml

  • Sportinis snapelis, 18+ mėn.

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.

Greitesnė tėkmė ir kramtymui atsparus snapelis

Greitesnė tėkmė ir kramtymui atsparus snapelis

Didesnės tėkmės snapelis yra sukurtas taip, kad būtų atsparus kramtymui, o puodelis yra didesnės talpos – aktyviems mažyliams

Ant viršaus uždedamas dangtelis išlaiko snapelį švarų

Ant viršaus uždedamas dangtelis išlaiko snapelį švarų

Ant viršaus uždedamas dangtelis visada padės snapelį išlaikyti švarų – nesvarbu, ar esate namuose, ar keliaujate.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

31/08/2014

Polska

Polska

polecam gorąco:)

Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF604/11 Kubek dla dziecka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF604/11 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.

Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF604/11 Kubek dla dziecka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF604/11 Kubek dla dziecka

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 