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Nutraukta gamyba
SCF606/01
Higieniška ir keliaujant
„Philips Avent“ mažylių puodelis yra lengvas žingsnis nuo buteliuko iki puodelio. Ant viršaus uždedamas dangtelis išlaiko snapelį visą laiką švarų, net kai keliaujate. Jis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti, nesvarbu, ar puodelis kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo taip pat lengva gerti
200 ml
Minkštas snapelis, 6 mėn. ir vyresniems
Su rankenėlėmis
„Philips Avent“ puodelio su snapeliu patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei puodelis apverčiamas aukštyn ar ant šono
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Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.