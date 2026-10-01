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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Vieno gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio ir viršaus
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventMažylio puodelis

SCF606/01

Higieniška ir keliaujant

„Philips Avent“ mažylių puodelis yra lengvas žingsnis nuo buteliuko iki puodelio. Ant viršaus uždedamas dangtelis išlaiko snapelį visą laiką švarų, net kai keliaujate. Jis puikiai sulaiko skysčius ir neleidžia jiems išsilieti, nesvarbu, ar puodelis kratomas, ar metamas į viršų, tačiau iš jo taip pat lengva gerti

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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Neišsilieja, lengva gurkštelėti

Higieniška ir keliaujant

  • 200 ml

  • Minkštas snapelis, 6 mėn. ir vyresniems

  • Su rankenėlėmis

Minkštas snapelis su patentuotu vožtuvu, saugančiu nuo išsiliejimo

Minkštas snapelis su patentuotu vožtuvu, saugančiu nuo išsiliejimo

„Philips Avent“ puodelio su snapeliu patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei puodelis apverčiamas aukštyn ar ant šono

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą puodelį

Higienos sumetimais galite sterilizuoti visą puodelį

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 