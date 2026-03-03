GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Ilgiau išlaiko gėrimus šviežius
  • Ilgiau išlaiko gėrimus šviežius

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventIzoliuotas puodelis

SCF670/01

Ilgiau išlaiko gėrimus šviežius
„Philips Avent“ izoliuotas puodelis puikiai tinka pasivaikščiojimams. Stilingas, gyvūnais papuoštas puodelis ilgiau išlaiko gėrimus šviežius. Jo snapelis atsparus kramtymui, jame įrengtas išsilieti neleidžiantis vožtuvas.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Išsilieti neleidžiantis, kramtymui atsparus snapelis

Ilgiau išlaiko gėrimus šviežius

  • 260 ml

  • 12 mėn.+

Puikiai tinkamas pasivaikščiojimams, išlaiko gėrimus šviežius

Puikiai tinkamas pasivaikščiojimams, išlaiko gėrimus šviežius

Šis stilingas puodelis ilgiau išlaiko jūsų mažylio gėrimą šviežią per pasivaikščiojimus

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Išsilieti neleidžiantis snapelis su patentuotu vožtuvu

Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.

Greitesnė tėkmė ir kramtymui atsparus snapelis

Greitesnė tėkmė ir kramtymui atsparus snapelis

Didesnės tėkmės snapelis yra sukurtas taip, kad būtų atsparus kramtymui, o puodelis yra didesnės talpos – aktyviems mažyliams

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Negali būti naudojamas kaip kitų „Philips Avent“ mažylių puodelių pakaitalas