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Nutraukta gamyba
SCF670/01
260 ml
12 mėn.+
Šis stilingas puodelis ilgiau išlaiko jūsų mažylio gėrimą šviežią per pasivaikščiojimus
Patentuotas vožtuvas reguliuoja tėkmę ir neleidžia skysčiui išsipilti, net jei apverčiama ar mojuojama į šalis.
Didesnės tėkmės snapelis yra sukurtas taip, kad būtų atsparus kramtymui, o puodelis yra didesnės talpos – aktyviems mažyliams
Atsiliepimai
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Negali būti naudojamas kaip kitų „Philips Avent“ mažylių puodelių pakaitalas