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Nutraukta gamyba
SCF753/05
Geriant nelaša
9 oz / 260 ml
12 mėn.+
Kietas snapelis
Daugiau jokios netvarkos! Naujas patentuotas vožtuvas užtikrina, kad skystis tekės tik vaikui geriant per snapelį.
Nuimkite vožtuvą ir puodelis su snapeliu pavirs į laisvo srauto puodelį.
Sukūrėme kampu pakreiptą snapelį, kad mažyliai galėtų gerti lengvai, neužversdami galvos.
3.9
iš 5
42
Atsiliepimai
Mamba
16/01/2018
Polska
Rewelacja, powinien być w domu każdej młodej mamy!
To jest strzał w 10! Długi czas szukałam prawdziwego kubka niekapka. Przerobiłam 8 różnych i żaden, podkreślam żaden nie był niekapkiem a tylko jego słabą imitacją. Domyślam się, że firma ma opatentowany dziubek i pewnie dlatego cena kubka jest znacznie wyższa niż innych dostępnych na rynku, ale jeśli policzyć ile pieniędzy wydałam na poprzednie kubki, które wylądowały w piwnicy jest w normalnej cenie. Polecam wszystkim, nie zawiedziecie się. Jeszcze jedno, zalecany jest dzieciaczkom po 12 miesiącach, a syn mając 10 miesięcy bez problemu soboe z nim radził:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753 Kubek z ustnikiem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753 Kubek z ustnikiem
IwonkaB
13/04/2015
Polska
Polecam
Kubeczek - Avent SCF753/00 to bardzo ładnie wykonany kubek z sympatycznym pingwinkiem. Rzeczywiście jest to kubek niekapek, ustnikiem nic się nie wydobywa (nawet gdy dziecko go odwraca i próbuje wylać coś przez ustnik). Jest łatwy w utrzymaniu czystości. Dzięki bocznym uchwytom dziecku dobrze się go trzyma i bezproblemowo pije.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753/00 Kubek z ustnikiem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753/00 Kubek z ustnikiem
caroline
12/04/2015
Polska
Kubek jest doskonały do nauki samodzielnego picia
Kubek super sprawdza się w nauce samodzielnego picia nawet jeśli maluch odwróci go do góry dnem nic nie wycieka. Jest poręczny i wygodny, swoim wyglądem zaciekawia dziecko.Polecam wszystkim mamom.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753/00 Kubek z ustnikiem
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF753/00 Kubek z ustnikiem
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.