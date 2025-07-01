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„Philips“ Avent SCF813/17 Anti-colic baby bottle
Nutraukta gamyba
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SCF813/17
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Ar „Philips Avent“ buteliukus galima laikyti šaldiklyje?
Kodėl „Avent“ antgaliai ir žindukai gaminami iš silikono, o ne iš latekso?
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