Kiti dėžėje esantys elementai
- AC maitinimo laidas
- Trumpa instrukcija
- Garantijos lapas
TAR2509/10
Klasikinis kompanionas
Mėgstate klausytis radijo? Nuo virtuvės iki garažo ar sodo, per šį nešiojamąjį FM/AM analoginį radiją galėsite klausytis savo mėgstamų stočių. Jis skleidžia puikų garsą, maitinamas iš KS tinklo arba akumuliatoriaus, ir turi patogų LED indikatorių – taip žinosite, kada jis puikiai sureguliuotas.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Analoginis derinimas leidžia šiame nešiojamame FM / AM radijuje lengvai rasti mėgstamas stotis. Tiesiog pasukite derinimo ratuką radijo šone ir dideliame, aiškiame lange matysite, kokį dažnį nustatėte. Kai signalas stiprus, šviečia LED indikatorius.
Klausykitės geriausios kokybės muzikos naudodami muzikos režimą. Perjunkite į naujienų režimą, kai klausotės naujienų ar mėgstamo radijo serialo arba žaidimo. Kad ir kas jums patinka, su 3,5 col. garsiakalbiu tikrai girdėsite geros kokybės ir aiškų garsą.
Šiame radijo aparate niekada nereikės ieškoti garsumo valdiklio! Be didelės garsumo reguliavimo rankenėlės, ant radijo viršaus yra sumontuoti jungikliai, kad būtų galima perjungti FM / AM signalus ir garso režimus. Taip pat rasite ausinių prievadą, skirtą privačiam klausymui.
Šį radiją galite neštis visur, kur patinka jo klausytis. Prijunkite radiją prie sieninio lizdo arba įdėkite dvi D dydžio baterijas ir eikite į lauką. Tai puikus draugas geriant taurę vyno balkone ar iškylaujant kieme.
Garsas
Garsiakalbiai
Prijungimo galimybė
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Maitinimas
Pakuotės matmenys
Gaminio matmenys
Priedai
Žadintuvas
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.