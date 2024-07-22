Paieškos terminai

Namų garso sistemos
  • Klasikinis kompanionas Klasikinis kompanionas Klasikinis kompanionas

    Nešiojamas FM / AM radijas

    TAR2509/10

    Bendras vertinimas / 5
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Klasikinis kompanionas

    Mėgstate klausytis radijo? Nuo virtuvės iki garažo ar sodo, per šį nešiojamąjį FM/AM analoginį radiją galėsite klausytis savo mėgstamų stočių. Jis skleidžia puikų garsą, maitinamas iš KS tinklo arba akumuliatoriaus, ir turi patogų LED indikatorių – taip žinosite, kada jis puikiai sureguliuotas.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Nešiojamas FM / AM radijas

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus Radijas ir žadintuvas

    Klasikinis kompanionas

    • FM / AM
    • Analoginis derinimas
    • KS arba akumuliatoriaus energija
    Klasikinis dizainas, švarus priėmimas, paprastas derinimas

    Klasikinis dizainas, švarus priėmimas, paprastas derinimas

    Analoginis derinimas leidžia šiame nešiojamame FM / AM radijuje lengvai rasti mėgstamas stotis. Tiesiog pasukite derinimo ratuką radijo šone ir dideliame, aiškiame lange matysite, kokį dažnį nustatėte. Kai signalas stiprus, šviečia LED indikatorius.

    Perjunkite naujienų ir muzikos režimus. Tonų valdymas

    Perjunkite naujienų ir muzikos režimus. Tonų valdymas

    Klausykitės geriausios kokybės muzikos naudodami muzikos režimą. Perjunkite į naujienų režimą, kai klausotės naujienų ar mėgstamo radijo serialo arba žaidimo. Kad ir kas jums patinka, su 3,5 col. garsiakalbiu tikrai girdėsite geros kokybės ir aiškų garsą.

    Paprasti valdikliai. Didelė garsumo reguliavimo rankenėlė

    Paprasti valdikliai. Didelė garsumo reguliavimo rankenėlė

    Šiame radijo aparate niekada nereikės ieškoti garsumo valdiklio! Be didelės garsumo reguliavimo rankenėlės, ant radijo viršaus yra sumontuoti jungikliai, kad būtų galima perjungti FM / AM signalus ir garso režimus. Taip pat rasite ausinių prievadą, skirtą privačiam klausymui.

    Statykite bet kur

    Šį radiją galite neštis visur, kur patinka jo klausytis. Prijunkite radiją prie sieninio lizdo arba įdėkite dvi D dydžio baterijas ir eikite į lauką. Tai puikus draugas geriant taurę vyno balkone ar iškylaujant kieme.

    Techninės savybės

    • Garsas

      Išvesties galia (RMS)
      300 mW
      Garso sistema
      Mono
      Garsumo gerinimas
      tonų valdymas
      Garso reguliatorius
      sukamasis (analoginis)

    • Garsiakalbiai

      Viso diapazono garsiakalbio skersmuo
      3,5 col.
      Viso diapazono garsiakalbių skaičius
      1

    • Prijungimo galimybė

      „Bluetooth“
      Ne
      Garso / vaizdo išvestis
      Ausinės (3,5 mm)
      Garso įvestis
      Ne

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Imtuvo diapazonas
      • FM
      • AM
      RDS
      Ne

    • Maitinimas

      Baterijos tipas
      D dydžio (LR20)
      Akumuliatoriaus įtampa
      1.5  V
      Maitinimo šaltinis
      • 220–240 V
      • 50 / 60 Hz
      Maitinimo elementų skaičius
      2

    • Pakuotės matmenys

      Aukštis
      19.3  cm
      Pakuotės tipas
      Dėžė
      Išdėstymo tipas
      Gulsčias
      Plotis
      29  cm
      Gylis
      9.3  cm
      Pridedamų gaminių skaičius
      1
      Bendras svoris
      1.1  kg
      Grynasis svoris
      0.885  kg
      Pakuotės svoris
      0.215  kg

    • Gaminio matmenys

      Aukštis
      14.95  cm
      Plotis
      21  cm
      Gylis
      6.63  cm
      Svoris
      0.668  kg

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • AC maitinimo laidas
      • Trumpa instrukcija
      • Garantijos lapas

    • Žadintuvas

      Žadintuvų skaičius
      Ne
      Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas)
      Ne

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • AC maitinimo laidas
    • Trumpa instrukcija
    • Garantijos lapas
    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.