Paieškos terminai

  • Geresnis vaizdas Geresnis vaizdas Geresnis vaizdas

    Signage Solutions EcoDesign

    43BDL3650QE/00

    Geresnis vaizdas

    Prikaustykite auditorijos dėmesį su šiuo aplinkai nekenkiančiu 4K „Ultra HD“ skaitmeniniu ekranu. Jo 4K UHD našumas nė kiek ne prastesnis, nors jis sunaudoja tik pusę energijos, palyginti su kitais rinkoje esančiais modeliais, ir pasižymi naujausiu PPSD „EcoDesign“ dizainu.

    Signage Solutions EcoDesign

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus „Q-Line“ serija

    Geresnis vaizdas

    „EcoDesign“ 18/7 ekranas

    • 43 col.
    • Tiesioginis LED ekrano apšvietimas
    • „Ultra HD“

    100 % perdirbta ir perdirbama pakuotė

    „Philips Signage 3650 EcoDesign“ ekranas sukurtas naudojant labiau aplinką tausojančius ir didesnį energijos vartojimą užtikrinančius gamybos procesus, fizines savybes, medžiagas, pakuotes ir įdiegtą programinę įrangą. Jis veikia naudodamas perpus mažiau galios nei panašūs gaminiai, tačiau nė kiek nenusileidžia našumu.

    EPEAT patvirtintas „Gold Climate+“

    Pripažino ir užregistravo EPEAT bei suteikė „Gold Climate+“ ekologinį ženklą. „Philips Signage 3650 EcoDesign“ atitinka griežtus kriterijus, nustatytus pasaulyje pirmaujantiems, ekologiniu ženklu pažymėtiems elektronikos gaminiams.

    „Android SoC“ procesorius. Vietinės ir internetinės programos

    Naudojant mūsų „Android 10 SoC“ platformą, šie sunkias užduotys atliekantys ekranai yra optimizuoti vietinėms „Android“ programėlėms, o internetines programėles galite įdiegti tiesiai ekrane. Lankstus ir saugus sprendimas, užtikrinantis, kad ekrano specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.

    „FailOver“. Užtikrinkite, kad turinys visada būtų rodomas

    „FailOver“ – būtina funkcija reiklioms komercinėms programoms. Tai yra revoliucinė technologija, kuri automatiškai atkuria atsarginę turinio kopiją ekrane nemaloniu įvesties šaltinio ar programėlės veikimo sutrikimo atveju. Tiesiog pasirinkite pirminės įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį, ir būsite pasirengę naudoti akimirksniu suveikiančią turinio apsaugą.

    Pasirenkama sąveika belaidžiam ekrano bendrinimui

    Belaidžiu būdu bendrinkite ekraną naudodami turimą „Wi-Fi“ tinklą, kad galėtumėte akimirksniu ir saugiai prijungti prietaisus, arba naudokite mūsų pasirinktinį HDMI sąveikos raktą, kad galėtumėte tiesiogiai transliuoti ekrane neprijungdami jo prie saugaus tinklo.

    Parengta „Philips Wave“ nuotoliniam valdymui

    Naudodami „Wave“, nuotoliniu būdu išlaisvinkite „Philips Signage 3650 EcoDesign“ ekranų galią, universalumą ir išmanumą. Ši evoliucinė debesų platforma suteikia visišką kontrolę bei paprastesnes įdiegimo ir nustatymo, ekranų stebėjimo ir valdymo, programinės aparatinės įrangos atnaujinimo, atkūrimo sąrašų valdymo ir energijos vartojimo planų nustatymo funkcijas. Taupote laiką, energiją ir mažinate poveikį aplinkai.

    Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi

    Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi debesimi ir integruota HTML5 naršykle. Naudodamiesi su „Chromium“ veikiančia naršykle, kurkite turinį internete ir prijunkite vieną ekraną ar visą tinklą. Rodykite turinį tiek horizontaliu, tiek vertikaliu režimu ir „full HD“ skiriamąja geba. Tiesiog prijunkite ekraną prie interneto per pasirinktą CRD22 „Wi-Fi“ modulį arba LAN ir mėgaukitės savo sukurtais atkūrimo sąrašais.

    „Wi-Fi“ ir „Bluetooth 5.2“ per pasirinktą modulį

    Lengvai planuokite turinio leidimą iš USB arba vidinės atminties. Bus sustabdytas profesionalaus „Philips“ ekrano budėjimo režimas ir rodomas norimas turinys. Pabaigus rodyti, vėl bus įjungtas budėjimo režimas.

    Techninės savybės

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      125.7  cm
      Ekrano įstrižainė (coliais)
      49.5  in
      Kraštinių santykis
      16:9
      Skiriamoji ekrano geba
      3840 x 2160
      Pikselio dydis
      0,2854 x 0,2854 mm
      Optimali geba
      3840 x 2160, 60 Hz
      Ryškumas
      350  cd/m²
      Ekrano spalvos
      1,06 mlrd.
      Kontrastingumo santykis (tipinis)
      4000:1
      Dinaminis kontrasto santykis
      500 000:1
      Reakcijos laikas (tipinis)
      8  ms
      Žiūrėjimo kampas (horizontalus)
      178  laipsniai
      Žiūrėjimo kampas (vertikalus)
      178  laipsniai
      Vaizdo išryškinimas
      • 3/2–2/2 judesių judant žemyn
      • Dinamiško kontrasto sustiprinimas
      • Judesio kompens. nepersidengiantis
      • Progresinis skenavimas
      Ekrano technologija
      VA
      Operacinė sistema
      „Android 10“

    • Prijungimo galimybė

      Garso išvestis
      3,5 mm lizdas
      Vaizdo įvestis
      • HDMI 2.0 (x 2)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 2.0 (x 2)
      • USB 3.0 (x 2)
      Garso įvestis
      3,5 mm lizdas
      Kitos jungtys
      „Micro SD“
      Išorinis valdymas
      • RJ45
      • RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas
      • IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas
      Pasirenkama „WiFi“ funkcija
      CRD22 „Wi-Fi“ raktas

    • Patogumas

      Vietos parinkimas
      • Kraštovaizdis (18/7)
      • Portretas (18/7)
      Matricos išklotinė
      Iki 15 x 15
      Klaviatūros valdymas
      • Užrakinamas
      • Paslėptas
      Nuotolinio valdymo signalas
      Užrakinamas
      Signalo praleidimas
      • RS232
      • „IR Loopthrough“
      Energijos taupymo funkcijos
      Išmanusis energijos naudojimas
      Valdomas tinklu
      • RS232
      • RJ45

    • Garsas

      Integruoti garsiakalbiai
      2 x 10 W RMS

    • Maitinimas

      Elektros energija
      100–240 V, ~50 / 60 Hz
      Suvartojimas (tipinis)
      53  W
      Suvartojimas (maks.)
      102 W
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      <0,5 W
      Energijos taupymo funkcijos
      Išmanusis energijos naudojimas
      Energijos ženklinimo etiketės klasė
      E

    • Palaikoma ekrano skiriamoji geba

      Kompiuterio formatai
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      Vaizdo įrašų formatai
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Matmenys

      Įtaiso plotis
      973,0  mm
      Gaminio svoris
      11,29  kg
      Įtaiso aukštis
      561,2  mm
      Įtaiso gylis
      63,5  mm
      Įtaiso plotis (coliais)
      38,31  in
      Įtaiso aukštis (coliais)
      22.09  in
      Sieninis laikiklis
      200 x 200 mm, M6
      Įtaiso gylis (coliais)
      2.50  in
      Rėmo plotis
      13,9 mm (vienodas rėmas)
      Gaminio svoris (svarais)
      24,91  svarų

    • Eksploatavimo sąlygos

      Aukštis
      0–3000 m
      Temperatūros diapazonas (darbinės)
      0–40  °C
      MTBF
      30 000  val.
      Temperatūros diapazonas (laikymo)
      −20–60  °C
      Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]
      20–80 % SD (be kondensato)
      Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]
      5–95 % SD (be kondensato)

    • Multimedijos programos

      USB atkūrimas, vaizdo įrašas
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB atkūrimas, vaizdas
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB atkūrimas, garsas
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Vidinis leistuvas

      CPU
      „Quad Core Cortex A55“
      GPU
      G52 MC1
      Atmintis
      • 16 GB
      • 3GB DDR

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1)
      • RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas
      • „Philips“ logotipas (x 1)
      • AC maitinimo laidas
      • KS jungiklio dangtelis
      • Laidų gnybtai (x 2)
      • Trumpa instrukcija
      • RS232 laidas
      • USB dangtelis (x 1)

    • Kita

      Ekrano meniu kalbos
      • anglų
      • prancūzų
      • vokiečių
      • italų
      • lenkų
      • rusų
      • ispanų
      • turkų
      • supaprastinta kinų
      • tradicinė kinų
      • arabų
      • japonų
      Garantija
      3 metų garantija
      Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, A klasė
      • VCCI
      • „J-Moss“
      • ETL
      • RoHS

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.