Spalvos, kurių negalima sulaikyti

Philips Monitors

Namų naudojimui

Philips“ monitorių namų naudojimui asortimentas suteikia platų ir įvairų ekranų pasirinkimą, įkvėptą šiandienio gyvybingo gyvenimo būdo. Nuo mėgėjų fotografų iki kino ar žaidimų fanų, nuo šeimų iki laisvai samdomų specialistų – „Philips“ monitoriai siūlo tobulą sprendimą kiekvienam.

Standartinė gaminio nuotrauka Alternatyvi gaminio nuotrauka Alternatyvi gaminio nuotrauka

„UltraClear“ 5K UHD skiriamoji geba

5K Ultra HD (5120 x 2880) skiriamoji geba užtikrina ypač aiškų vaizdą

14,7 milijono pikselių užtikrina tikslumą ir aiškumą. Dėl 5K Ultra HD skiriamosios gebos, kuri yra keturis kartus didesnė už Quad HD, matysite detales, kokių dar niekada nematėte, ir gausite puikius rezultatus.

„DisplayHDR 600“

„DisplayHDR 600“ tobuliems vizualiniams momentams

VESA sertifikatą turintis „DisplayHDR 600“ suteiks visiškai kitokių vaizdinių potyrių. Kitaip nei kiti su HDR suderinami ekranai, tikroviškas „DisplayHDR 600“ išsiskiria stulbinančiu ryškumu, kontrastu ir spalvomis. Su vietiniu pritemdymu ir labai aukštu, iki 600 nitų, ryškumu vaizdai atgyja ir matoma daugiau detalių, išsiskiriančių sodresniais ir detalesniais juodais atspalviais. Perteikiama pilnesnė sodrių, naujų spalvų paletė ir pojūčius žadinantys vaizdai.

„Calman Ready“

„Calman Ready“: automatinis ir ryškus spalvų kalibravimas

Ši nauja technologija leidžia atlikti ekrano kalibravimą per daug trumpesnį laiką nei tradiciškai, neprarandant gražios ir estetiškai patrauklios spalvų gamos. Skirtingai nuo rankinio kalibravimo, monitoriai, kuriuose įdiegta „Calman Ready“ funkcija, kalibruojami automatiškai. Ši automatizacija užtikrina ryškias spalvas, vadinamas „Holivudo kokybės spalvomis“, ir yra labiausiai tinkama profesijoms, kuriose reikalingas tikslus spalvų atkūrimas.

1,07 milijardo spalvų – nuostabios spalvos ir geriausi atspalvių perėjimai

Šis ekranas pasižymi nepaprastu spalvų sodrumu ir turi 1,07 milijardo spalvų bei geriausią atspalvių perėjimą, kad būtų galima atkurti tolygų, tikslų ir ryškų vaizdą. Mėgaukitės tiksliais ir tikroviškais vaizdais žaisdami žaidimus, žiūrėdami vaizdo įrašus ar dirbdami darbus su grafinėmis programomis, kuriuose labai svarbios spalvos.

Žaibiškas duomenų, vaizdo ir eterneto ryšys

Šis „Philips“ prijungiamasis monitorius turi „Thunderbolt™ 4“ jungtį. Palyginti su įprastais USB-C monitoriais, „Thunderbolt™ 4“ technologija užtikrina žaibišką 40 Gb/s duomenų perdavimo greitį, palaiko didelės skiriamosios gebos vaizdo įrašus, turi kelių srautų perdavimo funkciją, norint sujungti nuosekliai, tiekia iki 96 W galios į išorinius prietaisus ir gali užtikrinti stabilų 1Gbit/sek. eterneto ryšį.

Paprasta ir galinga nuoseklioji grandinė skirta keliams monitoriams sujungti

Naudodami nuosekliąją grandinę, galite paleisti kelis monitorius ir prietaisus naudodami vieną „Thunderbolt“ nešiojamojo kompiuterio prievadą. Prijunkite monitorių prie nešiojamojo kompiuterio „Thunderbolt“ prievado prijunkite prie šio monitoriaus, tada prie antrojo monitoriaus „Thunderbolt“ prievado prijunkite antrą 4K monitorių.

Ryškios, tikslios spalvos pagal profesionalius spalvų standartus

Šis monitorius yra pritaikytas rodyti ryškias, tikroviškas spalvas su plačiu „Display-P3“ palaikymu, kuris idealiai tinka „Apple“ vartotojams. „Adobe RGB“ užtikrina tikslias spalvas profesionaliems nuotraukų ir spausdinimo darbams, o „sRGB“ siūlo nuoseklias, patikimas spalvas internetui ir kasdieniam naudojimui. Puikiai tinka kūrybingiems žmonėms, kuriems reikalingas tikslumas.

Su „MultiView“ galėsite vienu metu prijungti dvi jungtis ir peržiūrėti

Dabar su itin aukštos rezoliucijos „Philips MultiView“ ekranu pasinersite į prijungiamumo pasaulį. Su „MultiView“ galėsite vienu metu jungtis prie dviejų jungčių ir atlikti peržiūras, tad galėsite dirbti su keliais prietaisais, pvz., asmeniniu kompiuteriu ir knyginiu kompiuteriu, vienu metu bei tuo pat metu atlikti kelias sudėtines užduotis.

Premium spalvos HDR

Premium spalvos HDR

HDR pagerina kontrastą tarp juodų ir baltų atspalvių, išplečia spalvų ir šviesumo spektrą. Su gilesnėmis tamsomis ir ryškesnėmis šviesomis HDR suteikia aiškesnius ir ryškesnius vaizdus, priartindamas juos prie tikrovės.

* Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
* Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
* REC709 apimtis paremta CIE1931, „Adobe RGB“, DCI-P3 ir „Display-P3“ apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis paremta CIE1931, NTSC sritis paremta CIE1976.
* Atitinka mažos mėlynosios šviesos reikalavimus: ekrano spinduliuotės šviesos santykis atitinka 415–455 nm diapazoną, o 400–500 nm ekrano spinduliuotės šviesos santykis turi būti mažesnis nei 50 %.
* Atkreipkite dėmesį, kad „PowerSensor 2“ veikia tik su įdiegta sistema „Windows 11“. Kai „PowerSensor 2“ įjungtas, WAL reiškia „Walk Away Lock“, o WOA – „Wake On“.
* Atkreipkite dėmesį, kad internetinė kamera su automatinio kadravimo funkcija, įskaitant priartinimo / atitolimo funkciją tiek ilgais, tiek trumpais atstumais, yra valdoma ir kontroliuojama „AI Control“.
* Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
* Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.
