14,7 milijono pikselių užtikrina tikslumą ir aiškumą. Dėl 5K Ultra HD skiriamosios gebos, kuri yra keturis kartus didesnė už Quad HD, matysite detales, kokių dar niekada nematėte, ir gausite puikius rezultatus.
VESA sertifikatą turintis „DisplayHDR 600“ suteiks visiškai kitokių vaizdinių potyrių. Kitaip nei kiti su HDR suderinami ekranai, tikroviškas „DisplayHDR 600“ išsiskiria stulbinančiu ryškumu, kontrastu ir spalvomis. Su vietiniu pritemdymu ir labai aukštu, iki 600 nitų, ryškumu vaizdai atgyja ir matoma daugiau detalių, išsiskiriančių sodresniais ir detalesniais juodais atspalviais. Perteikiama pilnesnė sodrių, naujų spalvų paletė ir pojūčius žadinantys vaizdai.
Ši nauja technologija leidžia atlikti ekrano kalibravimą per daug trumpesnį laiką nei tradiciškai, neprarandant gražios ir estetiškai patrauklios spalvų gamos. Skirtingai nuo rankinio kalibravimo, monitoriai, kuriuose įdiegta „Calman Ready“ funkcija, kalibruojami automatiškai. Ši automatizacija užtikrina ryškias spalvas, vadinamas „Holivudo kokybės spalvomis“, ir yra labiausiai tinkama profesijoms, kuriose reikalingas tikslus spalvų atkūrimas.
Šis ekranas pasižymi nepaprastu spalvų sodrumu ir turi 1,07 milijardo spalvų bei geriausią atspalvių perėjimą, kad būtų galima atkurti tolygų, tikslų ir ryškų vaizdą. Mėgaukitės tiksliais ir tikroviškais vaizdais žaisdami žaidimus, žiūrėdami vaizdo įrašus ar dirbdami darbus su grafinėmis programomis, kuriuose labai svarbios spalvos.
Šis „Philips“ prijungiamasis monitorius turi „Thunderbolt™ 4“ jungtį. Palyginti su įprastais USB-C monitoriais, „Thunderbolt™ 4“ technologija užtikrina žaibišką 40 Gb/s duomenų perdavimo greitį, palaiko didelės skiriamosios gebos vaizdo įrašus, turi kelių srautų perdavimo funkciją, norint sujungti nuosekliai, tiekia iki 96 W galios į išorinius prietaisus ir gali užtikrinti stabilų 1Gbit/sek. eterneto ryšį.
Naudodami nuosekliąją grandinę, galite paleisti kelis monitorius ir prietaisus naudodami vieną „Thunderbolt“ nešiojamojo kompiuterio prievadą. Prijunkite monitorių prie nešiojamojo kompiuterio „Thunderbolt“ prievado prijunkite prie šio monitoriaus, tada prie antrojo monitoriaus „Thunderbolt“ prievado prijunkite antrą 4K monitorių.
Šis monitorius yra pritaikytas rodyti ryškias, tikroviškas spalvas su plačiu „Display-P3“ palaikymu, kuris idealiai tinka „Apple“ vartotojams. „Adobe RGB“ užtikrina tikslias spalvas profesionaliems nuotraukų ir spausdinimo darbams, o „sRGB“ siūlo nuoseklias, patikimas spalvas internetui ir kasdieniam naudojimui. Puikiai tinka kūrybingiems žmonėms, kuriems reikalingas tikslumas.
Dabar su itin aukštos rezoliucijos „Philips MultiView“ ekranu pasinersite į prijungiamumo pasaulį. Su „MultiView“ galėsite vienu metu jungtis prie dviejų jungčių ir atlikti peržiūras, tad galėsite dirbti su keliais prietaisais, pvz., asmeniniu kompiuteriu ir knyginiu kompiuteriu, vienu metu bei tuo pat metu atlikti kelias sudėtines užduotis.
