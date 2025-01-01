„Philips" pagalba
Kaip nuimti „Philips“ skustuvo skutimo galvutes?
Jei reikia išimti ir vėl įdėti „Philips“ skustuvo (kartais vadinamo elektriniu skustuvu) skutimo galvutes, žr. toliau pateiktą informaciją.
Norėdami reguliariai kruopščiai išvalyti ir pakeisti skutimo galvutes, turite žinoti, kaip nuimti ir vėl uždėti skutimo galvutes. Tai labai svarbu, kad „Philips“ skustuvas būtų geros darbinės būklės.
Atkreipkite dėmesį: toliau pateikti vaizdai gali skirtis nuo „Philips“ skustuvo modelio, tačiau taikomi tie patys principai. Konkrečias skustuvo instrukcijas rasite naudotojo vadove.
Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: X9002/10 , XP9201/33 , XP9400/31 .