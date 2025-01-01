GaminiaiPalaikymas

Sveikas gyvenimo būdas prasideda čia. Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Ar galiu įkrauti „Philips“ skustuvą po kiekvieno skutimosi?

Nors po kiekvieno skutimosi nebūtina įkrauti „Philips“ skustuvą, jei norite, galite tai daryti. „Philips“ skustuvuose yra ličio jonų akumuliatorius, o kasdienis įkrovimas neturi didelio poveikio akumuliatoriaus būsenai.

Be to, daugelyje „Philips“ skustuvų yra senkančio akumuliatoriaus indikatorius, pagal kurį galite nustatyti, kada reikia įkrauti įrenginį. 

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: HS5980/15 , HS7980/15 , HS9980/15 . Spustelėkite čia, jei norite parodyti daugiau produktų numerių  ›

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis