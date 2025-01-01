Ar galiu įkrauti „Philips“ skustuvą po kiekvieno skutimosi?

30 dienų grąžinimas
30 dienų grąžinimas
Nors po kiekvieno skutimosi nebūtina įkrauti „Philips“ skustuvą, jei norite, galite tai daryti. „Philips“ skustuvuose yra ličio jonų akumuliatorius, o kasdienis įkrovimas neturi didelio poveikio akumuliatoriaus būsenai.
Be to, daugelyje „Philips“ skustuvų yra senkančio akumuliatoriaus indikatorius, pagal kurį galite nustatyti, kada reikia įkrauti įrenginį.
