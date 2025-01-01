Kaip pasiekti geriausių rezultatų naudojant „Philips“ skustuvą?

Švarus, patogus ir lengvas skutimasis prasideda gerai paruoštu skustuvu. Todėl rekomenduojame po kiekvieno skutimosi išvalyti skustuvą ir užtikrinti, kad akumuliatorius būtų įkrautas ir paruoštas kitai sesijai. Be to, kas mėnesį būtinai nuimkite ir kruopščiai nuvalykite skutimo galvutes.
Maža akumuliatoriaus įkrova ir (arba) nešvarios skutimo galvutės gali sumažinti skutimo efektyvumą, todėl verta skirti laiko, kad skustuvas visada būtų geriausios būklės.
Šiame skyriuje pateiktos informacijos apžvalgą rasite šiame vaizdo įraše (nors skustuvo modeliai skiriasi, visiems „Philips“ skustuvams taikomi tie patys principai. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite visą toliau pateiktą informaciją).
Patarimas: palietę / spustelėję, kad pradėtumėte vaizdo įrašą, palieskite / spustelėkite vaizdo įrašo apačioje esančią krumpliaračio piktogramą, kad įjungtumėte subtitrus savo kalba (jei reikia).