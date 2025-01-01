Kokias putas ar gelį galiu naudoti su „Philips“ skustuvu?

30 dienų grąžinimas
Naudodami „Philips“ drėgno ir sauso skutimo elektrinį skustuvą galite naudoti bet kokias rinkoje parduodamas skutimosi putas arba gelį.
Nors drėgno skutimo procesas reikalauja daugiau energijos ir skustuvo akumuliatorius gali greičiau išsikrauti, tai neturi poveikio skustuvo veikimui.
Pastaba: prieš sudrėkindami skustuvą visada patikrinkite, ar jis nepralaidus vandeniui. Žr. naudotojo vadovą (taip pat galite rasti internete) arba patikrinkite, ar skustuvo galinėje pusėje yra čiaupo arba vonios piktograma.
