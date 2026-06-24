Ką reiškia ant „Philips S9000“ skustuvo esantys simboliai?
Naujausi „Philips S9000“ skustuvo modeliai yra dviejų skirtingų versijų. Norėdami pamatyti, kurią versiją turite, patikrinkite skustuvo galinę dalį, ar nėra simbolių /A arba /B, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.
Pastaba. Toliau pateikti paveikslėliai taikomi tik naujausiems S9000 skustuvų modeliams. Jei turite senesnį S9000 modelį ar kitą skustuvų seriją, skaitykite kitus mūsų straipsnius.
Kai skustuvas išjungtas, meniu galite naršyti naudodami pagrindinio meniu mygtuką (piktogramą su trimis taškais). Toliau pateikiamos meniu piktogramų reikšmės.
Akumuliatorius: dabartinis skustuvo akumuliatoriaus lygis.
Judesio atsiliepimas: judesio atsiliepimo balas iš paskutinio skutimosi.
Kelioninis užraktas: rodo, ar kelioninis užraktas įjungtas, ar ne. Norėdami įjungti arba išjungti kelioninį užraktą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite meniu mygtuką.
„Bluetooth“ siejimas: ši piktograma rodo skustuvo „Bluetooth“ susiejimo būseną.
Pastaba. Pirmiau nurodytos piktogramos matomos tik išjungus skustuvą.
Kai skustuvas įjungtas, paspaudus pagrindinio meniu mygtuką galima perjungti tris „Pressure Guard“ jutiklio nustatymus. Atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, skustuvo šviesos žiedas teiks visapusišką spaudimo atsiliepimą, dalinį spaudimo atsiliepimą arba neteiks spaudimo atsiliepimo.
Jei suaktyvinote judesio atsiliepimą per programėlę, kaskart nusiskutus skustuvo rankena pateiks informaciją apie jūsų judesį ir spaudimą. Toliau pateikiama atsiliepimų po skutimosi piktogramų reikšmės.
Su skustuvu atlikote pakankamai sukamų judesių, o spaudimas taip pat buvo teisingas.
Skusdami atlikite daugiau apskritų judesių.
Skutimo metu spaudžiate per mažai (pirmasis vaizdas) arba per daug (antrasis vaizdas).
Pastaba: taip pat galite gauti spaudimo atsiliepimą iš skustuvo šviesos žiedo (jei įjungtas). Išsamesnį atsiliepimą galite rasti programėlėje.
Meniu galite naršyti naudodami pagrindinio meniu mygtuką (piktogramą su trimis taškais). Toliau pateikiamos meniu piktogramų reikšmės.
Akumuliatorius: dabartinis skustuvo akumuliatoriaus lygis.
Judesio jutiklis: galite optimizuoti skutimosi patirtį, taikydami tinkamą judesį ir spaudimo kiekį. Šis elementas rodo paskutinio skutimosi įvertinimą žvaigždutėmis. Jis nurodo, ar spaudimas ir judesys, kurį taikėte skutimosi metu, buvo geras, ar gali būti pagerintas. Pastaba. Šis meniu rodomas tik suaktyvinus šią funkciją per programėlės nustatymus.
Kelioninis užraktas: rodo, ar kelioninis užraktas įjungtas, ar ne. Norėdami įjungti arba išjungti kelioninį užraktą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite meniu mygtuką. Įjungus kelioninį užraktą, „Bluetooth“ bus automatiškai išjungtas, o skustuvas veiks energijos taupymo režimu.
Šviesos žiedas: šiame meniu galite išjungti arba iš naujo suaktyvinti šviesos žiedo atsiliepimus. Norėdami tai padaryti, meniu elementus perjunkite paspausdami meniu mygtuką, kol pasieksite meniu „Light on“ (šviesa įjungta) arba „Light Off“ (šviesa išjungta), ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę meniu mygtuką, kol ekrane pamatysite „Light Off“ (šviesa išjungta) arba „Light on“ (šviesa įjungta).
„Bluetooth“: čia galite atsieti skustuvą ir išmanųjį telefoną. Pastaba. „Bluetooth“ meniu rodomas tik tada, kai skustuvas susietas su išmaniuoju telefonu.
Pastaba: pirmiau nurodytos piktogramos matomos tik išjungus skustuvą.
Skustuvo rankenoje gali būti rodomas pranešimas arba įspėjamasis simbolis. Toliau pateikiama kiekvieno iš šių simbolių reikšmės su piktogramas atitinkančiais skaičiais.