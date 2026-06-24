GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Palaikymo pagrindinis puslapis

„Philips" pagalba

Ką reiškia ant „Philips S9000“ skustuvo esantys simboliai?

Naujausi „Philips S9000“ skustuvo modeliai yra dviejų skirtingų versijų. Norėdami pamatyti, kurią versiją turite, patikrinkite skustuvo galinę dalį, ar nėra simbolių /A arba /B, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.


Pastaba. Toliau pateikti paveikslėliai taikomi tik naujausiems S9000 skustuvų modeliams. Jei turite senesnį S9000 modelį ar kitą skustuvų seriją, skaitykite kitus mūsų straipsnius.

Ką reiškia ant „Philips S9000“ skustuvo esantys simboliai?

Šiame puslapyje pateikta informacija taikoma šiems modeliams: S9982/55 , S9986/59 .

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Ieškote kažko kito?

Atraskite visas „Philips“ palaikymo parinktis

Palaikymo pagrindinis puslapis