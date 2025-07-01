Skaičiau pranešimų apie čiulptukus ir bisfenolį A (BPA) – kaip užtikrinate, kad „Philips Avent“ čiulptukuose nėra bisfenolio A (BPA)?

30 dienų grąžinimas
Visuose „Philips Avent“ čiulptukų asortimentuose nėra bisfenolio A (BPA). „Philips Avent“, kaip pirmaujantis prekių ženklas tėvams ir vaikų priežiūrai, savo gaminių saugą laiko svarbiausiu prioritetu. Tai užtikriname visiškai atitikdami visus taikomus saugos reikalavimus, kuriuos nustatė įstatymų leidėjai visame pasaulyje, ir laikydamiesi griežčiausių standartų.
Pasirodžius pranešimams apie „Philips Avent SCF085/60“ čiulptuką, patikrinome savo rezultatus ir atlikome papildomus tyrimus su DEKRA – didžiausia pasaulyje nepriklausoma bandymų, tikrinimo ir sertifikavimo ekspertų organizacija. Šie tyrimai taip pat patvirtina, kad visuose mūsų čiulptukų asortimentuose, įskaitant tirtą pavyzdį, nėra aptinkamo bisfenolio A (BPA), ir įrodo, kad juose nėra šios medžiagos.
