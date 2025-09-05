Paieškos terminai

Pora, gerianti kavą namų aplinkoje
„Café Aromis“ 8000 serija

Skonis kaip kavinėje, jausmas kaip namuose

Kavinės lygio kava jūsų namuose

Kavinės lygio kava jūsų namuose

Paruoškite daugiau nei 50 karštų ir šaltų gėrimų, pagamintų iš daugiau pupelių¹, kad skonis būtų toks pat kaip kavinėje. Naudodami „LatteGo Pro“ pagaminkite švelnią karštą arba šaltą putą ir išvalykite sistemą per mažiau nei 10 sekundžių.

Kavinės intensyvumo paslaptis

Mūsų „BrewExtract“ technologija

Ji į kiekvieną kavos porciją įdeda ir suspaudžia daugiau pupelių¹, kad jūsų espreso kavos aparatas pagamintų nepakartojamą kavinės kavos skonį. Norite, kad kavos skonis būtų tobulas? Reguliuokite kavos stiprumą naudodami vieną iš 7 intensyvumo lygių.

„LatteGo Pro“

Švelni pieno puta visiems jūsų mėgstamiems kavinės gėrimams

Nuo kapučino iki ledinės latės – mūsų „LatteGo Pro“ pieno sistema užtikrina kavinės kokybės rezultatus, naudojant bet kokį pieną.​ Pieno putų plakiklis yra tinkamas plauti indaplovėje, o kadangi jame nėra vamzdelių, jį galima išvalyti per mažiau nei 10 sekundžių.

Kavos įvairovė kiekvienai nuotaikai

Daugiau nei 50 karštų ir šaltų gėrimų

Pasirinkite iš daugiau nei 50 karštų ir šaltų kavos gėrimų, nuo sodraus espreso​ iki gaivinančių šaltų gėrimų. Šis karštos ir ledinės kavos aparatas yra puikus sprendimas šeimoms ir kavos mėgėjams, kurie namuose nori mėgautis kavinės lygio įvairove.

Asmeninis barista namuose

Gaminkite kavą savo būdu su baristos asistentu

Pasakykite asistentui, kokias pupeles naudojate, ir jis automatiškai sureguliuos kavos aparatą, kad galėtumėte naudoti idealius nustatymus. Prisijunkite prie papildomos programėlės „HomeID“, kad gautumėte dar labiau individualizuotas baristos asistento rekomendacijas.

Daugiau pupelių, daugiau skonio

Kavinės intensyvumo paslaptis? Mūsų „BrewExtract“ technologija į kiekvieną kavos porciją įdeda ir suspaudžia daugiau pupelių*, kad jūsų espreso kavos aparatas pagamintų nepakartojamą kavinės kavos skonį. Norite, kad kavos skonis būtų tobulas? Reguliuokite kavos stiprumą naudodami vieną iš 7 intensyvumo lygių.

Švelni pieno puta visiems jūsų mėgstamiems kavinės gėrimams

Kavinės kokybės rezultatas – švelni karšta arba šalta pieno puta. Čia į pagalbą ateina „LatteGo Pro“. Nuo kapučino iki ledinės latės – mūsų pieno sistema užtikrina kavinės kokybės rezultatus, naudojant tiek karvės pieną, tiek augalinį pieną. Galima plauti indaplovėje, o tai, kad nėra vamzdelių, reiškia, kad galima išvalyti po tekančiu vandeniu per 10 sekundžių. Patirkite kito lygio kokybės pieno putą su „LatteGo Pro“: novatorišku pieno putų plakikliu mūsų kavos aparato sistemoje.

Daugiau nei 50 karštų ir šaltų gėrimų kiekvienai nuotaikai

Išbandykite daugiau nei 50 karštų ir šaltų kavos gėrimų, nuo sodrios espreso iki gaivinančių šaltų kavos gėrimų. Šis karštos ir šaltos kavos aparatas yra puikus sprendimas šeimoms ir kavos mėgėjams, kurie namuose nori mėgautis kavinės lygio įvairove.

Visas malonumas su minimaliu valymu

„LatteGo Pro“ išvalykite po tekančiu vandeniu per 10 sekundžių arba įdėdami į indaplovę. Virimo bloką galima valyti po tekančiu vandeniu. Kai reikės paleisti valymo programą, pvz., pašalinti kalkių nuosėdas, aparatas jums pateiks instrukcijas.

Mėgstamiausia kava vienu mygtuko palietimu

Intuityvus 4,3 col. TFT jutiklinis ekranas užtikrina lengvą kavos ruošimą vienu paspaudimu ir individualizuotus vartotojo profilius. Paprasti valdymo elementai leidžia visiems namų gyventojams lengvai mėgautis aukščiausios kokybės kava namuose.

Šalto gėrimo su dviem žiupsneliais paruošimas į puodelį

Autentiškas šalto kavos gėrimo skonis

Mėgaukitės stipriu, gaivinančiu šalto gėrimo skoniu – puikiai subalansuotu ir paruoštu vienu mygtuko paspaudimu.

„LatteGo“ pieno sistemos plovimas po tekančiu vandeniu.

Visas malonumas su minimaliu valymu

„LatteGo Pro“ išvalykite per mažiau nei 10 sekundžių arba įdėkite į indaplovę. Virimo bloką reikia tik greitai nuplauti po tekančiu vandeniu. Kai reikės atlikti kalkių šalinimą ar kitą valymo programą, aparatas jums pateiks nurodymus.

Atnaujinimas

Energijos taupymas

Taupykite vandenį ir energiją naudodami „Eco“ režimą

Sumažina vandens ir energijos suvartojimą, nepakenkiant kavos kokybei. Mūsų „Philips Café Aromis“ leidžia jums pritemdyti pagrindinį ir puodelio apšvietimą, naudoti mažiau vandens skalaujant, greičiau pereiti į budėjimo režimą arba pritemdyti ryškumą

„Café Aromis“ 8000 serija

¹  palyginti su visais kitais „Philips“ automatiniais espreso kavos aparatais
