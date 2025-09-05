Paruoškite daugiau nei 50 karštų ir šaltų gėrimų, pagamintų iš daugiau pupelių¹, kad skonis būtų toks pat kaip kavinėje. Naudodami „LatteGo Pro“ pagaminkite švelnią karštą arba šaltą putą ir išvalykite sistemą per mažiau nei 10 sekundžių.
Kavinės intensyvumo paslaptis
Mūsų „BrewExtract“ technologija
Ji į kiekvieną kavos porciją įdeda ir suspaudžia daugiau pupelių¹, kad jūsų espreso kavos aparatas pagamintų nepakartojamą kavinės kavos skonį. Norite, kad kavos skonis būtų tobulas? Reguliuokite kavos stiprumą naudodami vieną iš 7 intensyvumo lygių.
„LatteGo Pro“
Švelni pieno puta visiems jūsų mėgstamiems kavinės gėrimams
Nuo kapučino iki ledinės latės – mūsų „LatteGo Pro“ pieno sistema užtikrina kavinės kokybės rezultatus, naudojant bet kokį pieną. Pieno putų plakiklis yra tinkamas plauti indaplovėje, o kadangi jame nėra vamzdelių, jį galima išvalyti per mažiau nei 10 sekundžių.
Kavos įvairovė kiekvienai nuotaikai
Daugiau nei 50 karštų ir šaltų gėrimų
Pasirinkite iš daugiau nei 50 karštų ir šaltų kavos gėrimų, nuo sodraus espreso iki gaivinančių šaltų gėrimų. Šis karštos ir ledinės kavos aparatas yra puikus sprendimas šeimoms ir kavos mėgėjams, kurie namuose nori mėgautis kavinės lygio įvairove.
Asmeninis barista namuose
Gaminkite kavą savo būdu su baristos asistentu
Pasakykite asistentui, kokias pupeles naudojate, ir jis automatiškai sureguliuos kavos aparatą, kad galėtumėte naudoti idealius nustatymus. Prisijunkite prie papildomos programėlės „HomeID“, kad gautumėte dar labiau individualizuotas baristos asistento rekomendacijas.
Visas malonumas su minimaliu valymu
„LatteGo Pro“ išvalykite po tekančiu vandeniu per 10 sekundžių arba įdėdami į indaplovę. Virimo bloką galima valyti po tekančiu vandeniu. Kai reikės paleisti valymo programą, pvz., pašalinti kalkių nuosėdas, aparatas jums pateiks instrukcijas.
Mėgstamiausia kava vienu mygtuko palietimu
Intuityvus 4,3 col. TFT jutiklinis ekranas užtikrina lengvą kavos ruošimą vienu paspaudimu ir individualizuotus vartotojo profilius. Paprasti valdymo elementai leidžia visiems namų gyventojams lengvai mėgautis aukščiausios kokybės kava namuose.
Autentiškas šalto kavos gėrimo skonis
Mėgaukitės stipriu, gaivinančiu šalto gėrimo skoniu – puikiai subalansuotu ir paruoštu vienu mygtuko paspaudimu.
Energijos taupymas
Taupykite vandenį ir energiją naudodami „Eco“ režimą
Sumažina vandens ir energijos suvartojimą, nepakenkiant kavos kokybei. Mūsų „Philips Café Aromis“ leidžia jums pritemdyti pagrindinį ir puodelio apšvietimą, naudoti mažiau vandens skalaujant, greičiau pereiti į budėjimo režimą arba pritemdyti ryškumą
