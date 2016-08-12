Kiek ilgai motinos pienas yra tinkamas naudoti? Pirmiausia apžvelkime visus motinos pieno laikymo aspektus. Motinos pieną galima laikyti pakankamai ilgai, jei jis užsandarintas sterilioje, oro nepraleidžiančioje talpoje ir šaldomas pastovioje temperatūroje. Jo tinkamumo naudoti trukmė priklauso nuo laikymo vietos. Toliau glaustai pateikiama informacija: Jei atrodo, kad reikia daug įsiminti, nebijokite! Geriausias būdas nesusimaišyti yra užklijuoti etiketes su datomis ant visų buteliukų ir talpų ir pirmiausia naudoti seniausią pieną. Žinoma, kartais reikia pieną pervežti, tokiais atvejais įsitikinkite, kad naudojate sandarų šaltkrepšį. Taip pat galite svarstyti, ar galite palikti pieną pastovėti ir vėliau atšaldyti. Deja, ne. Pagrindinis dalykas norint nesugadinti motinos pieno yra laikyti jį pastovioje temperatūroje. Tad, jei planuojate atšaldyti arba užšaldyti, padarykite tai kaip įmanoma greičiau. Kokios temperatūros motinos pieną patiekti geriausia? Pereikime prie motinos pieno pašildymo. Motinos pieno pašildymas – tai pašildymas iki temperatūros, kuri svyruoja maždaug nuo kūno iki kambario temperatūros, nors kai kurie kūdikiai neprieštarauja, jei pienas šiek tiek vėsesnis. Lengviausias ir saugiausias būdas pašildyti pieną yra naudoti kūdikių buteliukų šildytuvą. Nerekomenduojame naudoti mikrobangų krosnelės, nes dėl to maiste nevienodai pasiskirsto karštis, todėl mažylis gali nudegti burnytę; kita vertus, kūdikių buteliukų šildytuve galima lėtai atšildyti pieną ir / arba tolygiai pašildyti. Lėtai šildant išsaugoma pieno kokybė. Užšaldytą pieną galima atšildyti kūdikių buteliukų šildytuve (taip išsaugant pieno kokybę), šaldytuve, po tekančiu vandeniu arba šilto vandens dubenyje. Atšildyto pieno pakartotinai neužšaldykite. Jei neturite galimybės naudoti kūdikių buteliukų šildytuvo, galite pašildyti pieną įdėdami jį į dubenį su šiltu vandeniu. Prieš patiekdami pieną mažyliui patikrinkite buteliuko temperatūrą priliesdami jį prie savo odos. Gero maitinimo iš buteliuko! Norite daugiau sužinoti apie mūsų buteliukų šildytuvus ir sterilizatorius? Paspauskite čia ir peržiūrėkite asortimentą.
Kiek ilgai motinos pienas yra tinkamas naudoti?
Pirmiausia apžvelkime visus motinos pieno laikymo aspektus.
Motinos pieną galima laikyti pakankamai ilgai, jei jis užsandarintas sterilioje, oro nepraleidžiančioje talpoje ir šaldomas pastovioje temperatūroje. Jo tinkamumo naudoti trukmė priklauso nuo laikymo vietos. Toliau glaustai pateikiama informacija:
Jei atrodo, kad reikia daug įsiminti, nebijokite! Geriausias būdas nesusimaišyti yra užklijuoti etiketes su datomis ant visų buteliukų ir talpų ir pirmiausia naudoti seniausią pieną.
Žinoma, kartais reikia pieną pervežti, tokiais atvejais įsitikinkite, kad naudojate sandarų šaltkrepšį.
Taip pat galite svarstyti, ar galite palikti pieną pastovėti ir vėliau atšaldyti. Deja, ne. Pagrindinis dalykas norint nesugadinti motinos pieno yra laikyti jį pastovioje temperatūroje. Tad, jei planuojate atšaldyti arba užšaldyti, padarykite tai kaip įmanoma greičiau.
Kokios temperatūros motinos pieną patiekti geriausia?
Pereikime prie motinos pieno pašildymo.
Motinos pieno pašildymas – tai pašildymas iki temperatūros, kuri svyruoja maždaug nuo kūno iki kambario temperatūros, nors kai kurie kūdikiai neprieštarauja, jei pienas šiek tiek vėsesnis.
Lengviausias ir saugiausias būdas pašildyti pieną yra naudoti kūdikių buteliukų šildytuvą. Nerekomenduojame naudoti mikrobangų krosnelės, nes dėl to maiste nevienodai pasiskirsto karštis, todėl mažylis gali nudegti burnytę; kita vertus, kūdikių buteliukų šildytuve galima lėtai atšildyti pieną ir / arba tolygiai pašildyti. Lėtai šildant išsaugoma pieno kokybė.
Užšaldytą pieną galima atšildyti kūdikių buteliukų šildytuve (taip išsaugant pieno kokybę), šaldytuve, po tekančiu vandeniu arba šilto vandens dubenyje. Atšildyto pieno pakartotinai neužšaldykite.
Jei neturite galimybės naudoti kūdikių buteliukų šildytuvo, galite pašildyti pieną įdėdami jį į dubenį su šiltu vandeniu. Prieš patiekdami pieną mažyliui patikrinkite buteliuko temperatūrą priliesdami jį prie savo odos.
Gero maitinimo iš buteliuko!
Norite daugiau sužinoti apie mūsų buteliukų šildytuvus ir sterilizatorius? Paspauskite čia ir peržiūrėkite asortimentą.
