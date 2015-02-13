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LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu

Nutraukta gamyba

Palaikymas

LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu

200V4QSBR/00

LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu

Nutraukta gamyba

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Programinė įranga

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 200V4Q
  • ZIP fail., 11.4 kB
  • 13 February 2015

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 200V4Q
  • ZIP fail., 11.4 kB
  • 13 February 2015

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 86.9 kB
  • 12 June 2023

Informacinis lapelis

  • PDF fail., 655.6 kB
  • 25 April 2024

Garantija ir techninė priežiūra

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Garantija

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