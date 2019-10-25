GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Full HD“ LCD monitorius

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„Full HD“ LCD monitorius

273V7QJAB/01

„Full HD“ LCD monitorius

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Programinė įranga

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • ZIP fail., 11.2 kB
  • 25 October 2019

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • ZIP fail., 11.2 kB
  • 25 October 2019

Vadovai ir dokumentacija

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 984.5 kB
  • 21 July 2026

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti