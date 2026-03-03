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Nutraukta gamyba
328P6VUBREB/00
„P Line“
32 (31,5 in / 80 cm įstriž.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo prijungimo stotelę su energijos tiekimu. Stotelė plona, dėl reversinės USB-C jungties ją lengva prijungti vienu laidu. Viską supaprastinkite prijungdami visus išorinius prietaisus, pvz., kompiuterio klaviatūrą, pelę ir RJ-45 eterneto laidą, prie monitoriaus prijungimo stotelės. Norėdami žiūrėti didelės rezoliucijos vaizdo įrašus ir perkelti duomenis supergreičiu, tuo pat metu tiekti energiją ir įkrauti knyginį kompiuterį, tiesiog sujunkite nešiojamąjį kompiuterį ir šį monitorių vienu USB-C laidu.
Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo jungtį su energijos tiekimu. Naudodamiesi išmaniu ir lanksčiu energijos valdymu, galite tiesiogiai įkrauti suderinamą prietaisą. Jo plona, dvipusė USB-C jungtis skirta paprastai prijungti vienu laidu. Galite žiūrėti aukštos rezoliucijos vaizdo įrašą ir persiųsti duomenis supergreičiu, tuo pačiu metu tiekdami maitinimą ir įkraudami suderinamą prietaisą.
Šis monitorius turi įmontuotą USB-C jungtį, atitinkančią USB energijos tiekimo standartą. Naudodami išmanų ir pritaikomą energijos tiekimo valdymą galite tiekti energiją arba įkrauti suderinamą* nešiojamąjį kompiuterį tiesiai nuo monitoriaus naudodami vieną USB-C laidą.
Atsiliepimai
Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, knyginis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, knyginis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite knyginio kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
Ekrano bendrinimas, vaizdo įrašų ir garso srautinis perdavimas internetu gali turėti įtakos jūsų tinklo ryšiui. Jūsų turima aparatinė įranga, tinklo diapazonas ir jo techniniai parametrai nustato bendrą garso ir vaizdo kokybę.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
Ryškumas (tipinis): 400 cd/m2
BT. 709 / DCI-P3, apimtis paremta CIE1976
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
„Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976
Jei atrodo, kad eterneto ryšys lėtas, įeikite į OSD meniu ir pasirinkite USB 3.0 arba naujesnę versiją, palaikančią LAN greitį iki 1 Gb.
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.