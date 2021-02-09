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Nutraukta gamyba

4000 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

32PFH4101/88

4

| (27) Atsiliepimai

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių „Full-HD“ vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB-T/C

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

„Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

27

Atsiliepimai

2

09/02/2021

Polska

Polska

EPICKI TV

fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć

Argumentai už

szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,

Argumentai prieš

nie ma wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2019-02-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Naudojimo data 2019-02-09

30/05/2017

Polska

Polska

Dobry telewizor w jeszcze lepszej cennie

Telewizor służy jako wyświetlacz do konsoli. W tej cenie telewizor oferuje dobrą jakość obrazu dzięki zastosowanym technikom polepszania obrazu. Telewizor dosyć jasny a czernie dużo lepsze od konkurencji z tej półki cenowej.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

12/04/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Jest ok

Jedyny mankament to taki że nie można od razu wyłączyć fonii i słuchać przez słuchawki a dopiero można to uczynić po chwili

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.