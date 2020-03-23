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32PFK4101/12
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių „Full-HD“ vaizdo kokybe, „Perfect Motion Rate“ ir aiškiu garsu.
80 cm (32 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/C/S/S2
Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
dr n
23/03/2020
Hrvatska
Savren prikaz
bolji je od vecine 4k televizora. Boja je bogata i crne su fantastične.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Laura27
05/02/2018
Hrvatska
Nezadovoljan kvalitetom slike, odnosno TV-om
Od početka korištenja televizora, prošlo je 3 mjeseca i pojavili su se problemi sa slikom, sjena koja ostaje urezana i projicira sav ostali sadržaj koji se pokuša prikazati preko novoga. Što bi značilo da uređaj ima ili slabiji čip ili se trenutno troše kristali u slici, što rezultira širenjem te sjene preko sada već 80% prikazane slike. Pokušaj resetiranja na tvorničke postavke, razne kombinacije mijenjanja HDMI kabla nije pomoglo, a sjena se također prenosi i na ostale kanale dok se gleda digitalna televizija. Dakle problem se najbolje moze opisati kao bolest koja se širi. Mrlja tj. sjena ostaje čak i ako se tv ugasi pa upali - onda se sjena još i bolje vidi. Doslovce kao da se čitavi zaslon troši, i gubi fokus i oštrinu. Sa uređajem je pravilno rukovano, nije izlagano visokim ili hladnim temperaturama što bi eventualno mogao biti uzrok nekom oštećenju takve mjere. Garanciju posjedujem, te sve što želim je ispravan uređaj bez spomenute sjene koja se širi...
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFK4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.