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32PFS6401/12
Itin plonas FHD LED televizorius su „Android TV“
Moderni išvaizda ir kompaktiška konstrukcija. „Philips“ 6400 serija – „Full HD“ vaizdo kokybė 32” ekrane. Čia rasite visas funkcijas, kurios naudojamos dideliuose modeliuose, ir galėsite naudotis „Smart TV“ skirtomis „Android TV“, „Google Cast“ ir „Spotify“ paslaugomis.
80 cm (32 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“; 8 GB ir didinama
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Debesų žaidimai siūlo didelį internetinį kokybiškų žaidimų katalogą, kuriame kiekviena amžiaus grupė gali rinktis pagal savo pomėgius ir lygį. Tiesiog pasirinkite žaidimą ir žaiskite jį televizoriaus ekrane!
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar išskirtinesni.
3.9
iš 5
15
Atsiliepimai
bonis33
06/01/2017
Latvija
šim produktam
Ir diezgan ātrs android tv bet ir savi mīnusi.TV un pults ir ražoti katrs savā valstī un reizēm viens otru nesaprot.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra Slim TV, ko darbina Android™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra Slim TV, ko darbina Android™
okoń
22/05/2016
Polska
Okej
Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Atminkite, kad „Amazon Apps“ gali būti ne visada pasiekiamos jūsų šalyje („Amazon apps“ šiuo metu veikia tik JK, Vokietijoje, Austrijoje)