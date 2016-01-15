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32PFT6500/12
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“
6500 serijos FHD televizorius su „Android“ – ne vien išvaizda. Pradedame nuo „Pixel Precise HD“ variklio, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu vaizdu, po to pridedame „Ambilight“, modernų dizainą ir natūralias medžiagas, kad patirtumėte naujų įspūdžių.
80 cm (32 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“; 8 GB ir didinama
DVB-T/T2/C
Savo televizoriuje turėdami „Android“ galėsite naršyti, paleisti programas ir vaizdo įrašus labai greitu, itin intuityviu ir smagiu būdu. „Android“ robotas išlaisvina „Dual Core“ procesoriaus galią, kad viskas vyktų greitai ir lengvai.
„Smart TV“ su „Android“: mėgaukitės spartesniu procesoriumi ir patogia naudotojo sąsaja. Jūsų raktas į neišsenkantį turinį, pradedant „Google Play™“, „Netflix“, interneto naršykle...ir dar daugiau. Lengva naršyti po meniu naudojant tiesiogines nuorodas į mėgstamiausius.
„Micro Dimming Pro“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą pagal aplinkos apšvietimo sąlygas. Šviesos jutiklis ir speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6400 skirtingų zonų, o jūs galite mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir itin tikrovišku vaizdu dieną ir naktį.
3.1
iš 5
7
Atsiliepimai
Guntis
15/01/2016
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Большие возможности!
Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Michaellaa
05/03/2019
Česká republika
Spokojenost
Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.