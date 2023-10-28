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Plonas LED televizorius
„Philips“ 4200 serijos plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/C
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.
4.1
iš 5
13
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Wojtekk32
28/10/2023
Polska
pierwszy tv
Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji
Argumentai už
Cena trwałość prostota użytkowania
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Naudojimo data 2021-10-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Naudojimo data 2021-10-28
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
działa bez zarzutu
polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Naudojimo data 2021-07-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Naudojimo data 2021-07-17
Plachon
05/06/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
jest ok!
za taką kasę nic lepszego nie kupisz , ekstra obraz a o to chodzi w tv . trochę słabe głosniki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.