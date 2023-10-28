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  • Gaminio nuotrauka iš priekio
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  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Jungties pusės brėžinys
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

4000 seriesPlonas LED televizorius

32PHH4200/88

4.1

| (13) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Plonas LED televizorius

„Philips“ 4200 serijos plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Plonas LED televizorius

  • 80 cm (32 in)

  • LED televizorius

  • DVB-T/C

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

„Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

Mūsų naujas atviro stovo dizainas sukuria lengvumo, kybojimo ore efektą

Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

13

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

28/10/2023

Polska

Polska

pierwszy tv

Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji

Argumentai už

Cena trwałość prostota użytkowania

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Naudojimo data 2021-10-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Naudojimo data 2021-10-28

17/07/2023

Polska

Polska

działa bez zarzutu

polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Naudojimo data 2021-07-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Naudojimo data 2021-07-17

05/06/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

jest ok!

za taką kasę nic lepszego nie kupisz , ekstra obraz a o to chodzi w tv . trochę słabe głosniki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.