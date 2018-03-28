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Itin plonas LED televizorius
Stilingas „Philips“ 4100 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių, puikia vaizdo kokybe ir aiškiu garsu.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Pritaikius naują HEVC standartą galima mėgautis kokybiškomis didelės raiškos transliacijomis.
3.8
iš 5
11
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
alax
28/03/2018
Česká republika
výborný
Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
igor38
10/08/2017
Hrvatska
jako dobar televizor za malo kn
lijep dizajn dobre boje, zvuk, jedino daljinski upravljač nije bas za starije osobe. botuni su ipak malo pre mali i lose raspoređeni. ipak bi botuni za programe trebali biti veći i na gornjoj polovici upravljača
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
bedřich
22/07/2017
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
v této cenové relaci výborný
v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.