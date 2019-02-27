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Plonas LED televizorius
„Philips“ 4200 serijos plonas LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.
80 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/T2/C
Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslo rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.
Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Svata
27/02/2019
Česká republika
Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super
Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
vendis
10/07/2016
Česká republika
Spokojenost
Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
jopa
01/05/2016
Hrvatska
Solidan TV
Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.