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Plonas „Full HD“ LED televizorius
„Philips“ 4200 serijos plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.
102 cm (40 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/T2/C
„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangias technologijas, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir sklandumu.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dorota, Anna
19/07/2023
Polska
TV PHILIPS
super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2021-07-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2021-07-19
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Fran39
26/01/2016
Hrvatska
jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom
Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.