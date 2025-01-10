Pasiruoškite 4K QLED spalvų ryškumui. Įtraukiantis „Ambilight“. „Dolby Atmos“ su 3D garsą primenančiu kino teatro garsu. Šis televizorius su „Titan OS“ sistema, kuri leidžia žiūrėti viską, ką mėgstate, ne tik suteikia malonių akimirkų, bet pagerina žiūrėjimo patirtį.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Su integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į kiekvieną sceną, „Ambilight“ panardina jus į spalvingas šviesas. Filmai, sporto varžybos, muzikos vaizdo įrašai ir žaidimai išsiplečia už ekrano ribų ir įtraukia jus į akimirką. Kartą tai patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šios funkcijos.
4K QLED – ryškus vaizdas ir kvantinių taškų spalvų kokybė
Ryškios spalvos. Itin ryškios scenos. Tai tobuliausias vaizdas. Su 4k (UHD) – tai „Ambilight“ televizorius, kuris prisitaiko prie visų jūsų HDR formatų. Kiekvieną neįtikėtiną akimirką, tamsią ar šviesią, atkuriamą ar transliuojamą, žiūrėdami sceną po scenos galėsite praryti kiekvieną detalę.
Pajauskite smulkmenas pikselių tikslumu
8 milijonai pikselių, kurie visi glaudžiai dera tarpusavyje, užtikrina nepakartojamą 4K vaizdą. Ryškiausi vaizdai nustatyti detalesnėms, tikroviškesnėms scenoms, niekas taip tikroviškai neperteikia akimirkos kaip šis „Philips Ambilight“ televizorius.
„Dolby Atmos“ sukuria kino teatro garsą
Pasiruoškite. „Dolby Atmos“ sukuria tokį garsą, kokį norėjo režisierius. Kiekvieną akimirką dar giliau pasinersite į sceną. Nesvarbu, ar žiūrite filmus, serialus, sporto varžybas arba žaidimus, netrukus paskęsite akimirkoje.
DTS:X, užtikrinantis svaiginančią 3D garso patirtį
DTS:X leidžia mėgautis tokiu tikru garsu, tarsi patys būtumėte ten. Dėl 3D garso technologijos, suteikiančios garsui dar vieną dimensiją, netrukus pasijausite gyvos auditorijos dalimi.
Lengviau pasiekite turinį su „Titan OS“
„Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.
Lengvai prijunkite prie savo išmaniųjų namų tinklo
„Matter Smart Home“ suderinamumas užtikrina sklandžią integraciją į esamą išmaniųjų namų tinklą. Norėdami valdyti televizorių iš „Matter Smart Home“ programėlės arba naudodami valdymo balsu funkciją, tiesiog paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir kalbėkite. Pritemdykite šviesas. Sureguliuokite termostatą. Net įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. Viską atliksite viena komanda. Televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.
Pasirenkamas dydis
Mažas 43 colių ekranas. Stulbinantis 85 colių televizorius. Ir visi didžiai šiame diapazone. Siekiama sukurti didesnį pasirinkimą, kad jūsų televizorius gražiai derėtų prie aplinkos. Turėdami šešis skirtingus dydžius, tikrai išsirinksite tobulą televizorių savo namams.
Kiekvienam žodžiui suteikite aiškumo naudodami vokalo stiprinimą
Tiksliai išgirskite kiekvieną žodį. Vokalo stiprinimas leidžia klausytojui padidinti arba sumažinti dialogo garsumą be jokio poveikio foniniam garsui. Taip dabar nepraleisite nė vienos akimirkos, nes kiekvienas sakinys skamba aiškiau.
Žaidimams paruoštas ryšys
HDMI 2.1 ir VRR padeda iš konsolės gauti geriausią rezultatą – greitesnį žaidimą ir sklandesnę grafiką. Dėl mažo įvesties vėlavimo nustatymo, kuris automatiškai įsijungia įjungus konsolę, esate pasirengę naujam žaidimų lygiui.
Europietiškas dizainas
Pažangus stovas, aptakus plonas rėmelis, puikus QLED televizorius – tai geriausias europietiškas dizainas. Nustatykite „Ambilight“ foninio apšvietimo režimą, kad televizoriui miegant kambarį užlietų spalvos. Nuotolinio valdymo pultas suformuotas iš perdirbto plastiko, pakuotė – iš FSC sertifikuoto kartono, net įdėklai yra kruopščiai apgalvoti ir atspausdinti ant perdirbto popieriaus.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
„Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
„Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
„Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
„Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.