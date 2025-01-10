Paieškos terminai

Televizorius
  • Inovatyvu. Įtrauku. Neįtikėtina. Inovatyvu. Įtrauku. Neįtikėtina. Inovatyvu. Įtrauku. Neįtikėtina.
    Energy Label Europe F Energijos etiketė
    Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite Energijos etiketė (PDF 195.0KB)

    QLED 4K „Ambilight“ televizorius

    43PUS8500/12

    Inovatyvu. Įtrauku. Neįtikėtina.

    Pasiruoškite 4K QLED spalvų ryškumui. Įtraukiantis „Ambilight“. „Dolby Atmos“ su 3D garsą primenančiu kino teatro garsu. Šis televizorius su „Titan OS“ sistema, kuri leidžia žiūrėti viską, ką mėgstate, ne tik suteikia malonių akimirkų, bet pagerina žiūrėjimo patirtį.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Gali būti:

    QLED 4K „Ambilight“ televizorius

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus „Ambilight“

    Inovatyvu. Įtrauku. Neįtikėtina.

    • 108 cm (43 in) „AMBILIGHT“ televizorius
    • 4K QLED
    • „Pixel Precise Ultra HD“
    • „Dolby Atmos“
    Yra televizorius. Ir yra „Ambilight“ televizorius

    Yra televizorius. Ir yra „Ambilight“ televizorius

    Su integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į kiekvieną sceną, „Ambilight“ panardina jus į spalvingas šviesas. Filmai, sporto varžybos, muzikos vaizdo įrašai ir žaidimai išsiplečia už ekrano ribų ir įtraukia jus į akimirką. Kartą tai patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šios funkcijos.

    4K QLED – ryškus vaizdas ir kvantinių taškų spalvų kokybė

    4K QLED – ryškus vaizdas ir kvantinių taškų spalvų kokybė

    Ryškios spalvos. Itin ryškios scenos. Tai tobuliausias vaizdas. Su 4k (UHD) – tai „Ambilight“ televizorius, kuris prisitaiko prie visų jūsų HDR formatų. Kiekvieną neįtikėtiną akimirką, tamsią ar šviesią, atkuriamą ar transliuojamą, žiūrėdami sceną po scenos galėsite praryti kiekvieną detalę.

    Pajauskite smulkmenas pikselių tikslumu

    Pajauskite smulkmenas pikselių tikslumu

    8 milijonai pikselių, kurie visi glaudžiai dera tarpusavyje, užtikrina nepakartojamą 4K vaizdą. Ryškiausi vaizdai nustatyti detalesnėms, tikroviškesnėms scenoms, niekas taip tikroviškai neperteikia akimirkos kaip šis „Philips Ambilight“ televizorius.

    „Dolby Atmos“ sukuria kino teatro garsą

    „Dolby Atmos“ sukuria kino teatro garsą

    Pasiruoškite. „Dolby Atmos“ sukuria tokį garsą, kokį norėjo režisierius. Kiekvieną akimirką dar giliau pasinersite į sceną. Nesvarbu, ar žiūrite filmus, serialus, sporto varžybas arba žaidimus, netrukus paskęsite akimirkoje.

    DTS:X, užtikrinantis svaiginančią 3D garso patirtį

    DTS:X, užtikrinantis svaiginančią 3D garso patirtį

    DTS:X leidžia mėgautis tokiu tikru garsu, tarsi patys būtumėte ten. Dėl 3D garso technologijos, suteikiančios garsui dar vieną dimensiją, netrukus pasijausite gyvos auditorijos dalimi.

    Lengviau pasiekite turinį su „Titan OS“

    Lengviau pasiekite turinį su „Titan OS“

    „Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.

    Lengvai prijunkite prie savo išmaniųjų namų tinklo

    Lengvai prijunkite prie savo išmaniųjų namų tinklo

    „Matter Smart Home“ suderinamumas užtikrina sklandžią integraciją į esamą išmaniųjų namų tinklą. Norėdami valdyti televizorių iš „Matter Smart Home“ programėlės arba naudodami valdymo balsu funkciją, tiesiog paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir kalbėkite. Pritemdykite šviesas. Sureguliuokite termostatą. Net įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. Viską atliksite viena komanda. Televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.

    Pasirenkamas dydis

    Pasirenkamas dydis

    Mažas 43 colių ekranas. Stulbinantis 85 colių televizorius. Ir visi didžiai šiame diapazone. Siekiama sukurti didesnį pasirinkimą, kad jūsų televizorius gražiai derėtų prie aplinkos. Turėdami šešis skirtingus dydžius, tikrai išsirinksite tobulą televizorių savo namams.

    Kiekvienam žodžiui suteikite aiškumo naudodami vokalo stiprinimą

    Tiksliai išgirskite kiekvieną žodį. Vokalo stiprinimas leidžia klausytojui padidinti arba sumažinti dialogo garsumą be jokio poveikio foniniam garsui. Taip dabar nepraleisite nė vienos akimirkos, nes kiekvienas sakinys skamba aiškiau.

    Žaidimams paruoštas ryšys

    HDMI 2.1 ir VRR padeda iš konsolės gauti geriausią rezultatą – greitesnį žaidimą ir sklandesnę grafiką. Dėl mažo įvesties vėlavimo nustatymo, kuris automatiškai įsijungia įjungus konsolę, esate pasirengę naujam žaidimų lygiui.

    Europietiškas dizainas

    Pažangus stovas, aptakus plonas rėmelis, puikus QLED televizorius – tai geriausias europietiškas dizainas. Nustatykite „Ambilight“ foninio apšvietimo režimą, kad televizoriui miegant kambarį užlietų spalvos. Nuotolinio valdymo pultas suformuotas iš perdirbto plastiko, pakuotė – iš FSC sertifikuoto kartono, net įdėklai yra kruopščiai apgalvoti ir atspausdinti ant perdirbto popieriaus.

    Techninės savybės

    • „Ambilight“

      „Ambilight“ funkcijos
      • „AmbiSleep“
      • „Ambilight“ muzika
      • Žaidimo režimas
      • Nustatykite lengvą režimą
      • Žadintuvo melodija „Sunrise“
      • Prisitaiko prie sienos spalvos
      „Ambilight“ versija
      3 pusių

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (coliais)
      43  in
      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      108  cm
      Skiriamoji ekrano geba
      3840 x 2160 p
      Savasis atnaujinimo dažnis
      60  Hz
      Vaizdo variklis
      „Pixel Precise Ultra HD“
      Vaizdo išryškinimas
      • Krištolo skaidrumo
      • ECO
      • Žaidimas
      • Suderinama su HDR10+
      • Namų kinas
      • Monitorius
      • Filmas
      • „Micro Dimming“
      • Asmeninis
      • „Ultra“ raiška
      Ekrano technologija
      4K „Ultra HD QLED“

    • Ekrano įėjimo skiriamoji geba

      Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
      • 576p–50 Hz
      • 640 x 480–60 Hz
      • 720p–50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60Hz
      • 2560 x 1440–60 Hz
      • 3840x2160p - 24/25/30/50/60Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Skaitmeninis televizorius
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signalo stiprumo indikacija
      Taip
      Teletekstas
      1000 puslapių hipertekstas
      HEVC palaikymas
      Taip

    • Smart TV

      „SmartTV“ programos*
      • „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
      • „BBC iplayer“
      • „Disney+“
      • HBO
      • NFT programa*
      • „Netflix“*
      • „YouTube“
      OS
      TITAN OS
      Atminties dydis (laikinosios)*
      8 GB

    • „Smart TV“ funkcijos

      Interaktyvioji televizija
      HbbTV
      „Voice assistant“*
      • Integruota „Amazon Alexa“
      • Veikia su „Google Home“
      • Nuotolinio valdymo pultas su mikrofonu.
      „Smart Home“ patirtis
      • „MATTER“
      • Control4
      • Veikia su „Apple Home“
      Žaidimų valdymo juosta
      „Gamebar 2.0“
      TTS palaikymas
      Taip

    • Multimedijos programos

      Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muzikos atkūrimo formatai
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitrų formatų palaikymas
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Nuotraukų atkūrimo formatai
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Garsas

      Garso įrašai
      2.0 kanalas
      Išvesties galia (RMS)
      20 W
      Garsiakalbio konfigūracija
      2 x 10 W viso diapazono garsiakalbis
      „Codec“
      • DTS:X
      • „Dolby Atmos“
      • „Dolby Digital“
      Garsumo gerinimas
      • AVL režimas
      • Žemųjų dažnių patobulinimas
      • „Dolby Media Intelligence“
      • Pramogos
      • Vienodintuvas
      • Klausymosi profilis
      • Nakties režimas
      • Kambario kalibravimas
      • Asmeninis
      • Vokalo stiprinimas
      Ausinių funkcijos
      „Dolby Atmos“ ausinėms
      Garso variklis
      „IntelliSound“
      Pagrindinis garsiakalbis
      Plačiajuostis „BassReflex“ garsiakalbis (FR01A)

    • Prijungimo galimybė

      HDMI jungčių skaičius
      3
      HDMI funkcijos
      • 4K
      • Garso grįžtamasis kanalas
      „EasyLink“ (HDMI-CEC)
      • Paleidimas vienu spustelėjimu
      • Perėjimas į nuotolinį valdymą
      • Sistemos garso valdymas
      • Sistemos budėjimas
      USB jungčių skaičius
      2
      Prijungimas be laidų
      • „Wi-Fi“ 802.11ac, 2x2, dviguba juosta
      • „Bluetooth 5.2“
      • Veikia su „Apple AirPlay“
      HDCP 2.3
      Taip, visose HDMI
      HDMI ARC
      Taip, naudojant HDMI1
      HDMI 2.1 funkcijos
      • „eARC“ veikia su HDMI 1
      • Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM
      „EasyLink 2.0“
      • Išorinis nustatymas per televizoriaus NS
      • HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei

    • Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

      Žaidimai
      • ALLM
      • HDMI KAD
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Suderinama su HDR10+

    • ES energijos suvartojimo kortelė

      EPREL registracijos numeriai
      2206259
      SDR energinė klasė
      F
      Įjungto režimo SDR energijos poreikis
      50  kWh/1000 h
      HDR energinė klasė
      G
      Įjungto režimo HDR energijos poreikis
      80  kWh/1000 h
      Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
      Netaikoma
      Tinklo budėjimo režimas
      2,0  W
      Naudojama ekrano technologija
      LED LCD
      Naudojama ekrano technologija.
      QLED LCD

    • Maitinimas

      Elektros energija
      AC 100–240 V 50 / 60 Hz
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      mažiau nei 0,5 W
      Energijos taupymo funkcijos
      • Automatinio išsijungimo laikmatis
      • Šviesos jutiklis
      • Eko režimas
      • Išjungti paveikslėlius (radijas)

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • 2 x AAA baterijos
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
      • Nuotolinis valdymas
      • Stalinis stovas
      • Maitinimo laidas
      • Greito naudojimosi vadovas

    • Konstrukcija

      Televizoriaus spalvos
      Matinis, juodas rėmelis
      Stovo dizainas
      Metalinis arkinis stovas

    • Matmenys

      Atstumas tarp 2 stovų
      756 mm  mm
      Galima naudoti sieninį kronšteiną
      200 x 100 mm
      Televizorius be stovo (P x A x G)
      958 x 563 x 87 mm
      Televizorius su stovu (P x A x G)
      958 x 625 x 243 mm
      Pakuotės dėžė (P x A x G)
      1045 x 650 x 133 mm
      Televizoriaus svoris be stovo
      6,76 kg
      Televizoriaus svoris su stovu
      7,08 kg
      Svoris su pakuote
      9,8 kg

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
    • Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
    • „Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
    • „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
    • Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
    • „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
    • Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
    • „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
    • Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
    • „Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.