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49PUS6551/12
Itin plonas 4K LED televizorius su „Android“
Pristatome išskirtinę „Philips“ 6500 seriją. Mėgaukitės nepakartojama 4K „Ultra HD“ vaizdo kokybe ir pasinerkite į pramogas su „Android TV“. Plonas rėmas ir unikalus centrinis stovas puikiai papildo elegantišką dizainą.
123 cm (49 in)
„4K Ultra HD LED“ televizorius
„Quad Core“, 16 GB ir didinama
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
„High Dynamic Range Plus“ yra naujasis vaizdo standartas. Perteikiamas kontrastas ir spalvos pakeis jūsų supratimą apie pramogas namuose. Mėgaukitės pojūčiais stebėdami sodrias ir tikroviškas spalvas, kurios tiksliai perteikia turinį. Galutinis rezultatas? Ryškesnės detalės, didesnis kontrastas ir daugiau spalvų nei bet kada anksčiau.
„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegę „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.
„Ultra HD“ televizorius yra keturis kartus geresnės raiškos nei įprastas „Full HD“ televizorius. Dėl daugiau nei 8 milijonų pikselių ir mūsų unikalios „Ultra Resolution Upscaling“ technologijos galėsite mėgautis geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Kuo geresnė originalaus turinio kokybė, tuo geresnės raiškos vaizdus matysite. Mėgaukitės didesniu ryškumu, geresniu vaizdo gyliu ir kontrastu, sklandžiais natūraliais judesiais ir nepriekaištingomis detalėmis.
3.5
iš 5
13
Atsiliepimai
1AndrzejM
06/01/2019
Polska
Jestem mega zadowolony z tego telewizora
Zakup tego modelu TV był strzałem w 10-tke. Sprawuje się bez najmniejszy zastrzeżeń.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jakl
27/02/2019
Česká republika
Zatim jsem spokojeny.
S televizorem jsem spokojeny, funguje jak má.Jen nekdy problémy s nastavením nekterych funkcí.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Mill
22/10/2017
Česká republika
Absolutní spokojenost s touto TV.
Tv splnila mé očekávání, přesto jaké byli některé recenze. Já jsem s Tv velmi spokojený. Obraz, připojení k internetu vše ok.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.